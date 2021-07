L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé ses structures syndicales dans toutes les régions, secteurs et institutions à protéger leurs établissements et à empêcher toute destruction de leurs archives, documents et biens.

Dans un bref communiqué publié jeudi 29 juillet 2021, l’UGTT invite ses structures et adhérents à redoubler d’effort et de vigilance en cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays afin de lutter contre les intentions malveillantes.

Cet appel intervient au lendemain de tentatives de destruction d’une partie des archives de certaines institutions, a déclaré à la TAP le secrétaire général adjoint du syndicat chargé du secteur privé, Mohamed Ali Boughdiri, soulignant que l’UGTT compte plus de 15 000 formations syndicales réparties entre différents institutions et secteurs et sont tous concernés par la protection des institutions contre les tentatives de vol d’archives ou de vandalisme.

Par ailleurs, le responsable syndical a affirmé le soutien de l’UGTT à la décision du président de la République, Kais Saied, appelant à la restitution des fonds publics spoliés par des hommes d’affaires (13 500 milliards de dinars environ) à travers une réconciliation fiscale.