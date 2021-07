Pour la première fois depuis le lancement en 2004 du projet “Virgile”, l’Institut national du patrimoine (INP) publie quelques extraits et exemples de ce système d’inventaire informatisé des collections muséographiques qui sont disponibles sur le lien suivant : http//:www.inp2020.tn/projets/inventaire/_data_base_virgile/

Virgile est un projet d’inventaire informatisé des collections muséographiques qui a débuté en 2003. Au départ, la Division de développement muséographique a réservé un espace où a été installé un réseau informatique local constitué d’un serveur de base de données et un ensemble de postes clients qui utilisent une interface web pour la saisie ou l’interrogation de la base, le projet s’étala ensuite pour couvrir le Musée national de Carthage, le Musée national du Bardo, le Musée archéologique d’El Jem, le Musée de Moknine et la Réserve nationale provisoire des collections ethnographique de Ksar Saïd.

Ce projet consiste à informatiser les fiches d’inventaire des collections muséales par la saisie du contenu des fiches objets manuelles.

Ce stockage numérique facilite la gestion de l’information:

– Avoir des fiches scientifiques claires, bien organisées en utilisant un vocabulaire commun et unique pour tous les musées en se basant sur la terminologie.

– Pour chaque objet, 6 vues (vue de face, de gauche, de droite, …) peuvent être photographiées et stockées dans la base de données.

– Faciliter la recherche rapide de l’information concernant un objet donné tout en ayant son nouveau numéro d’inventaire.

– Avoir un aperçu rapide concernant les statistiques des différents objets existants dans les différents musées de la Tunisie.

– Réaliser la recherche des pièces par période, par catégorie, par institution et encore réaliser des recherches de plus en plus affinées et ciblées.

Il s’agit d’un outil de gestion administrative des collections, outil de suivi de leur état de conservation et d’un document facilitant la recherche scientifique.

Le nombre total d’objets saisis a dépassé 41000, lit-on sur le site de l’INP.