Le Centre international de Tunis pour l’économie numérique (TICDCE – Tunis international center for digital cultural economy) propose de recruter des d’experts pour former les jeunes entrepreneurs dans le secteur culturel.

Les candidats intéressés ont jusqu’au 20 août prochain pour postuler en envoyant leurs dossiers par email à l’adresse suivante : bocgecticdce@mac.gov.tn, rappelle le Centre dans un communiqué publié jeudi 22 juillet 2021 sur sa page facebook.

Ce nouveau cycle de formation au titre de l’année 2021 aura lieu dans les espaces du TICDCE qui siège à la Cité de la culture à Tunis.

Le Centre fixe la mission des experts sélectionnés. Ces derniers auront pour mission d’assurer l’animation des ateliers de formation et d’accompagnement dans les secteurs des industries créatives et culturelles et des services connexes.

La formation se décline en des aspects et des thèmes en lien avec la transformation digitale, l’entreprenariat et les techniques de communication, les études de marchés, la gestion de projets culturels, etc.

Le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique est un incubateur des projets innovants et des startapeurs actant dans le domaine de la culture.

Le Centre constitue aussi un laboratoire d’innovation administrative dans le secteur public culturel et un centre de documentation, de soutien des études, de sondages, d’enquêtes dans le domaine de la culture en relation avec les technologies du numérique et de l’innovation.

Le TICDCE s’adresse à tout porteur de projet de création d’une entreprise, à toute entreprise nouvellement créée, avec un potentiel de développement d’applications, produits ou services innovants et à tous les domaines de la création artistique et des industries créatives.