L’Unesco annonce le lancement du cycle 2022-2023 du Registre international de la mémoire du monde.

Les candidatures doivent être présentées par les Etats membres de l’Unesco par l’intermédiaire de leur Commission nationale pour l’Unesco ou par l’organe gouvernemental compétent chargé des relations avec l’Unesco, lit-on sur le site de l’Organisation onusienne.

Elles peuvent également être soumises par des organisations internationales.

Les candidatures sont limitées à deux par pays pour chaque cycle de deux ans, sans compter les propositions soumises par plusieurs pays.

Tous les détails sur les critères d’inscription peuvent être consultés sur le lien suivant : https://en.unesco.org/sites/default/files/mow_register_nomination_form_fr.pdf

Une plateforme en ligne sera mise à disposition pour la soumission des candidatures dans le cadre de l’appel. Les candidats peuvent également remplir et soumettre le formulaire de candidature par voie électronique ou papier à partir du 30 juillet.

Les candidatures doivent être reçues avant le 30 novembre 2021 pour être prises en compte dans le cadre de ce cycle.

Les candidatures seront évaluées selon un ensemble de critères, dont l’authenticité, l’intégrité et l’importance mondiale. Elles doivent être accompagnées d’une ” déclaration d’importance ” soulignant l’effet et l’importance des documents vis-à-vis de la mémoire du monde.

Lancé pour la première fois en 1997, le Registre est une liste du patrimoine documentaire d’importance mondiale. Il vise à sensibiliser le public, les institutions gouvernementales ou non gouvernementales de mémoire et les autres parties prenantes à la nécessité de créer un environnement politique favorable à la protection, la promotion, l’accès et l’utilisation du patrimoine documentaire dans son ensemble.