La Banque centrale de Tunisie (BCT) a appelé, lundi, dans une note adressée aux directeurs généraux des banques et au président directeur général de l’Office national des postes, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services de retrait des billets de banque auprès des Distributeurs automatiques (DAB) et des opérations de paiement électronique, et ce, durant cette vacance de l’Aid Al Idha (les 20 et 21 juillet 2021) et dans les régions concernées par le confinement général ou ciblé.

La BCT les a invité, ainsi, à assurer le service continu des DAB ainsi que la disponibilité des plateformes techniques qui assurent les services de paiement électronique, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer toute panne ou interruption des services, dans les meilleurs délais.