” La décision de réquisitionner les cliniques privées, annoncée dimanche 18 juillet 2021 par le gouvernement, aura de graves conséquences sur le déroulement du travail dans ces établissements de santé privés et même sur la vie des malades qui y sont hospitalisés “. C’est ce qu’indique la Chambre syndicale nationale des cliniques privées dans un communiqué publié lundi 19 courant.

Elle dénonce la prise d’une telle décision de façon unilatérale sans concertation avec les propriétaires des cliniques privées qui, selon la Chambre, n’ont épargné aucun effort depuis le début de la pandémie pour appuyer les efforts nationaux de lutte contre le coronavirus.

Les cliniques privées elles aussi connaissent une forte pression au cours de ces derniers jours suite à la hausse du nombre de contaminations par le coronavirus et ne sont plus en mesure de répondre à toutes les demandes d’hospitalisation dans les unités Covid-19.

” Les cliniques privées ont atteint leur capacité maximale et ne peuvent plus aménager des espaces supplémentaires pour les malades atteints de la Covid-19 en raison de l’indisponibilité des lits, outre l’épuisement du personnel “, souligne la Chambre.

Dans ce contexte, Elle précise que le ministère de la Santé a été informé de cette situation et estime que la décision de réquisition n’a pas tenu compte des efforts déployés par le personnel médical et paramédical des établissements privés depuis plus d’une année et demi.

Par ailleurs, la Chambre a également été surprise par la décision de réquisitionner le principal fournisseur en oxygène qui a informé les cliniques privées de son incapacité à répondre à leurs besoins étant donné qu’il mobilisera toute sa production au profit du ministère de la Santé, ce qui menace la vie des malades atteints de la Covid-19 hospitalisés dans les cliniques privées, ajoute le communiqué.

A rappelons que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a ordonné, dimanche 18 juillet 2021, les gouverneurs de Sousse, Médenine, Monastir, Kairouan, Nabeul, Sfax, Ariana, Ben Arous et Tunis de réquisitionner l’ensemble des cliniques privées afin d’accueillir les malades séjournant dans les hôpitaux qui enregistrent une pénurie d’oxygène.

Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la reprise du rythme normal de l’approvisionnement en oxygène, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Il a été également décidé de mettre à disposition l’ensemble de l’oxygène dont disposent les producteurs au profit de tous les établissements hospitaliers selon les besoins et sans aune restriction, ni réserve.

Le ministère de la Santé a fait état, dimanche 18 courant, de 173 nouveaux décès, 5 435 contaminations par le coronavirus et 190 nouvelles hospitalisations.