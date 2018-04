Selim Ben Yedder, homme d’affaires actif dans les domaines de la santé et des technologies de l’information et de la communication, a été nommé par son conseil d’administration président directeur général de Tunisian Health Centers «Clinique Internationale Hannibal» et de sa filiale l’Immobilière Hannibal Médical Center SA.

Cette clinique avait été rachetée en février 2018 par le fonds d’investissement Abraaj Capital.