Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, s’est entretenu, dans le cadre de sa visite de travail à l’ONU à New York, jeudi 15 juillet 2021, avec le chef du gouvernement libyen d’union nationale, Abdelhamid Dbeibah.

Les relations historiques unissant les deux pays et les moyens de relever le défi commun lié à la pandémie ont été au centre de cet entretien, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi a réaffirmé la disposition de la Tunisie à poursuivre ses efforts en vue de contribuer à la réussite du processus transitoire en Libye et à répondre aux aspirations de son peuple en matière de sécurité et stabilité.

Pour sa part, Abdelhamid Dbeibah a salué la position de principe de la Tunisie à l’égard du processus politique libyen ainsi que le soutien continu qu’elle apporte à son pays au niveau des instances régionales et internationales dont le Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans le même contexte, Jerandi s’était également entretenu avec le chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL).

Il a, à cette occasion, fait part de la volonté de la Tunisie d’aider à l’avancement du processus politique libyen vers l’organisation des élections à la fin de cette année, conformément à la feuille de route issue du Forum de dialogue inter libyen qui a eu lieu en novembre dernier, à Tunis.

Jerandi a souligné la nécessité de respecter l’accord du cessez-le-feu dans le but de consolider la sécurité et la stabilité en Libye et dans toute la région.

De son côté, l’émissaire onusien a réaffirmé l’engagement de l’ONU à apporter tout l’appui nécessaire aux acteurs politiques libyens en vue de tenir les élections législatives et présidentielle dans les délais impartis.