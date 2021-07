Le ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi, l’ouverture des candidatures au prix national de la meilleure initiative réalisant l’égalité et l’équivalence des chances entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2021, soulignant que le 2 août 2021 est la date limite d’acceptation des dossiers.

D’une valeur de quinze mille dinars, ce prix est destiné aux organismes et aux personnes morales qui se sont distingués par des œuvres, programmes, projets ou stratégie d’action qui contribuent à la promotion de la femme et à la réalisation de la justice et de l’égalité avec l’homme dans l’accès aux postes de responsabilité, la prise de décision et l’intégration de l’approche genre.

Tous les détails relatifs à ce prix sont disponibles sur le site officiel du ministère de la femme www.femmes.gov.tn