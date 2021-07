La Fédération nationale du textile (FENATEX), du commerce de détail et du prêt à porter, relevant de l’Utica, a annoncé la report de son mouvement de protestation, prévu, les 12 et 13 juillet courant, à une date ultérieure.

Dans un communiqué publié vendredi, la Chambre a attribué la décision de report à la situation que traverse la Tunisie en raison du déclenchement de l’épidémie de Covid-19, et à la détérioration des conditions économiques et sociales en général.

Dans le même contexte, elle a souligné la nécessité de la solidarité entre les différentes organisations et institutions de l’Etat, de soutenir la paix sociale, d’éviter les mouvements de protestation et de faire preuve de sens des responsabilités.

La Fédération nationale du textile (FENATEX) a menacé de suspendre l’activité du commerce de détail du tissu et de prêt-à-porter, les 12 et 13 juillet 2021, dans la capitale Tunis, si les autorités régionales et nationales ne mettent pas en œuvre le programme d’éradication des activités du commerce anarchique qui occupent la plupart des avenues du centre-ville de Tunis..