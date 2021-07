La mise à l’eau du patrouilleur militaire “Dougga 214” a eu lieu, mercredi 7 juillet 2021, au port de pêche de Sfax, en présence du ministre de la Défense nationale, Brahim Bartégi.

Ce patrouilleur a été conçu par la Société de constructions industrielles et navales (SCIN) dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le département de la Défense nationale.

Il s’agit du cinquième navire construit dans le cadre de ce partenariat et faisant partie d’un programme de renforcement des capacités opérationnelles et logistiques de la marine nationale, de la protection des frontières maritimes et de la lutte contre la migration irrégulière.

Le patrouilleur “Dougga 214” est de 27,5 m de long, 5,6 m de large, et dispose d’une capacité de chargement de 80 tonnes. Il est doté d’équipements de pointe en ce qui concerne le commandement et le contrôle nocturne.

A l’occasion de cette cérémonie, Bartégi a donné le coup d’envoi de la fabrication d’un autre patrouilleur de 50 mètres qui portera le nom de “Kairouan”.

Il a saisi cette occasion pour saluer ce partenariat public-privé dans le domaine de l’industrie navale qui, selon lui, permet d’impulser l’économie nationale et préserver les réserves nationales en devises.

Ce partenariat permet également d’acquérir davantage d’expérience dans le domaine de l’industrie navale et d’investir dans l’économie du savoir ainsi que dans l’innovation technologique, a-t-il ajouté.