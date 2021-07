L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) appelle à prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre fin à la violence physique et verbale qu’on voit très souvent à l’Assemblée des représentants du peuple, qualifiant ces violences de ” très graves ” qui ne doivent pas être passées sous silence.

Dans un communiqué publié jeudi 1er juillet 2021, l’UTICA dénonce avec fermeté les agressions physiques dont ont été victimes, le 30 juin 2021, les députés du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi et Wissam Chaari, au sein même de l’hémicycle, et en présence de la ministre de la Femme; agressions physiques commises par Sahbi Smara (député et ancien élu de la coalition El Karama) et Seifeddine Makhlouf (député de cette même coalition), en séance plénière.

Exprimant sa solidarité avec Abir Moussi et son collègue Wissam Chaari, l’organisation patronale exhorte les députés à ne pas tenir des discours de haine et des agissements qui ne font qu’exacerber la tension en Tunisie qui connaît une crise économique, financière, sociale et sanitaire sans précèdent.

” Toutes les forces politiques sont appelées aujourd’hui à surmonter leurs différends afin de trouver une issue à cette crise “, insiste l’UTICA.