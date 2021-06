Tozeur : ” Tourism Up ” un programme pour l’amélioration des services hôteliers

Le programme ” Tourism Up “, destiné à plus de 200 professionnels exerçant dans les unités hôtelières situées dans les gouvernorats de Tozeur et Kébili, démarre à la mi-juillet, a fait savoir, mardi, l’équipe du projet, lors d’un point de presse à Tozeur.

Financé par l’ambassade des Etats -Unis en Tunisie, le programme “Tourism Up” sera supervisé par l’association Médias Animation Jeunes (AMAJ) et s’étendra sur une période d’un an et demi, a indiqué, le directeur du projet Wassim Ben Moussa.

Tourism Up est un programme qui vise à impliquer les différentes parties prenantes dans le secteur du tourisme afin d’améliorer la qualité des services pour répondre aux besoins des clients nationaux et internationaux.

La première phase du projet concernera quatre structures d’hébergement touristique dans les gouvernorats de Tozeur et Kébili. Elle propose une formation et des activités ciblées en vue de hisser la qualité des services hôteliers, a mentionné Ben Moussa en estimant que la qualité des services hôtelières s’est dégradée durant la dernière décennie.

La seconde phase s’articule autour de la formation des formateurs parmi les cadres des unités hôtelières. Cette formation sera clôturer par la publication d’un guide des services touristiques au profit des unités hôtelières de Kebili et Tozeur.

Par ailleurs, une plateforme électronique spécifique au projet sera lancée au cours du mois de janvier 2022 pour faire la promotion des manifestations touristiques, activités culturelles et sportives organisées dans les deux gouvernorats.