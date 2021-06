La promotion du tourisme entre la Tunisie et la France a été au menu de la rencontre, organisée samedi 26 juin 2021 à Tunis, entre le ministre tunisien en charge du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar, et une délégation parlementaire française.

Lors de cette rencontre qui a eu lieu en présence des professionnels du secteur, Ammar a mis l’accent sur les différentes mesures sanitaires prises par la Tunisie pour lutter contre la propagation de la Covid-19, afin d’assurer la réussite de la saison touristique estivale, lit-on dans un communiqué publié dimanche 27 courant par le département du Tourisme.

Parmi les mesures citées, le démarrage de la campagne de vaccination au profit des professionnels du secteur de tourisme et la mise en place d’un protocole sanitaire assurant la protection du touriste national et étranger.

Le ministre a tenu à souligner l’importance du marché français pour la Tunisie avec 900 mille touristes accueillis en 2019, assurant qu’avec la reprise de l’activité touristique en 2022, le secteur pourra atteindre l’objectif d’un million de touristes français au cours des prochaines années.

Un exposé a été donné, à cette occasion, portant sur la stratégie future du ministère du Tourisme qui sera axée sur l’amélioration des services proposés et la promotion du tourisme culturel et alternatif.

Les députés français ont assuré leur appui au pays, dans la lutte contre l’impact de la pandémie du coronavirus et à la promotion de la destination Tunisie en France.