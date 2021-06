Voulant faire la part belle à la création et offrir un véritable tremplin à la scène émergente tunisienne, donnant ainsi au public la possibilité de faire des découvertes qui rendent le festival plus incontournable que jamais, le Festival International de Carthage (FIC, du 8 juillet au 17 août 2021) dans sa 56ème édition se déploie sur deux sites différents, offrant deux lieux d’art, de spectacles, de rencontres avec son public: le théâtre romain de Carthage et la Goulette.

Après avoir dévoilé la programmation au théâtre antique de Carthage, le festival vient d’annoncer sur son site officiel la liste des 8 concerts qui se tiendront à la nouvelle scène hors les murs à La Goulette.

Ci-après la programmation du FIC hors les murs à la Goulette qui se tiendra du 12 au 17 juillet 2021 avec 8 spectacles tunisiens :

12.07.21 : Cercina ; Raoudha Abdallah

13.07.21: Erkez Hiphop

14.07.21 : Lobna Noomane

15.07.21 : Badia Bouhrizi

16.07.21 : Sammama; Sabri Mosbah

17.07.21: Gultrah Sound System