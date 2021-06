Contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux et certains médias, aucun élément de la marine nationale n’a participé à l’exercice naval ” Sea Breeze 21 ” de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en mer Noire. C’est en tout cas ce qu’a assuré, mercredi 23 juin 2021, le ministère de la Défense nationale, réagissant ainsi aux informations selon lesquelles la marine nationale aurait participé aux côtés de l’armée israélienne à un exercice naval militaire de l’OTAN en mer noire.

Plus tôt dans la journée, Zouhaier Maghzaoui, secrétaire général du mouvement Echaâb et député du bloc démocratique, avait déclaré, dans une interview diffusée lors de l’émission ” Mosaique Show “, que le journal israélien Yediot Aharonot ainsi qu’une des agences de presse internationales ont rapporté une information sur la sixième flotte des Etats-Unis selon laquelle la Tunisie participerait avec Israël et 30 autres Etats dans des exercices militaires internationaux, de grande envergure, en mer Noire, à partir du 28 juin.

Maghzaoui a appelé le président de la République et le ministre de la Défense nationale à confirmer ou infirmer cette information.

De son côté, le secrétaire général du parti Al-Jomhouri, Issam Chebbi, a estimé, dans une correspondance adressée au président de la République, Kais Saied, que “la mention du nom de la Tunisie dans des exercices militaires en mer aux côtés de l’ennemi sioniste requiert une réponse officielle de la part des autorités tunisiennes”.

Affaire à suivre !