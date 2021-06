La clôture du programme d’incubation dédié aux femmes seniors “Senior Women in Business” sera célébrée, demain mercredi, à travers l’organisation d’un demo day qui aura pour objectif d’introduire les startups des 9 femmes lauréates de ce programme à l’écosystème entrepreneurial.

Le Senior Women in Business a été mis en place en décembre 2020 par l’association allemande “Global Project Partners” (GPP) et le réseau d’entrepreneuriat féminin “TheNextWomenTunisie”, en collaboration avec la Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprises (CNFCE), à travers le réseau Women in Business.

Le réseau Women in Business est le premier réseau panafricain de femmes dirigeantes. Ce réseau a été lancé officiellement, en juillet 2018, lors de la première édition du Women in Business Annual Leadership Meeting.

Le projet d’Incubation “Senior Women in Business” s’adresse à un segment spécifique de femmes chercheurs et d’entrepreneures scientifiques seniors (ayant 45 ans et plus), dans la région Mena.

Le but principal du programme d’incubation est d’explorer le potentiel de l’entrepreneuriat académique chez les femmes scientifiques et d’accroître la visibilité de ces futures femmes entrepreneures généralement négligées dans l’écosystème des startups et de l’entrepreneuriat de la région.

Ce programme vise également, à créer des occasions d’échange d’expériences, à élargir les contacts d’affaires, à promouvoir l’innovation et à développer des Startups à travers des activités conjointes entre les différents partenaires du projet dans la Région MENA.

Neuf universitaires et chercheuses sur un total de 103 candidates originaires de 12 régions, ont été sélectionnées par ce programme d’incubation pour bénéficier d’un accompagnement pour la création de startups.

Les scientifiques retenues pour le programme d’incubation Senior Women in Business, couvrent différents secteurs à savoir la santé, la valorisation du patrimoine, la biotechnologie, le recyclage, l’intelligence artificielle, la data science.

Elles ont bénéficié d’un programme d’incubation de trois mois (15 Mars au 15 Juin 2021), qui comprend des ateliers de formation et de renforcement de capacité, un coaching personnalisé et un accès à des experts en IT…

Parmi les idées de projets présentées figurent la création d’un centre de certification des huiles essentielles, la mise en place d’une plateforme en ligne d’avocats pour fournir des consultations en ligne, un projet de production de la farine sans gluten à partir du chêne liège…