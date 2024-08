Quelque 55 femmes éco-entrepreneures issues du Grand Tunis, du Nord-ouest, du Centre et du Sud ont été outillées pour transformer leurs idées en entreprises vertes et durables dans le cadre du projet « SheGreenUp ».

Mis en place par l’Association Tunisienne Femmes Ingénieures (ATFI), SheGreenUp est soutenu par l’initiative « Emploi décent pour une transition juste » (Invest for jobs), mandatée par le ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ.

En effet, le projet a accompagné une diversité de projets, allant des applications en nutrition saine et solutions agritech, à la promotion du tourisme écologique, et ce, à travers la formation, le coaching et le réseautage, a indiqué GIZ Tunisie.

Il s’agit également des initiatives de recyclage et de valorisation des déchets qui ont inclus le traitement de meubles anciens, des déchets de palmiers, de verre, de textile et même de films radiologiques.

En matière d’énergies renouvelables, le programme a encouragé l’installation de stations de recharge solaire pour voitures électriques et la valorisation du biogaz.

De plus, SheGreen UP a favorisé l’éco conception avec la fabrication de jouets thérapeutiques et d’emballages en cellulose moulée, ainsi que la production de détergents à base de produits naturels, contribuant ainsi à la création de fermes écologiques.

Ce programme a révélé que la Tunisie regorge de femmes talentueuses et visionnaires, prêtes à transformer leurs idées en entreprises durables, contribuant ainsi à un avenir plus vert et prospère pour toutes les régions du pays, a-t-on rappelé.