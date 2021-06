Le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi, a eu un entretien téléphonique avec son homologue émirati, Mohammed Ben Zayd al Nahyan, sur la nécessité de conjuguer les efforts des Etats arabes et de la communauté internationale pour aider les Libyens à poursuivre le processus politique et à assurer la réussite de la “Conférence de Berlin 2”.

Les relations de coopération et de fraternité entre les deux pays ont été évoquées au cours de l’entretien. Les deux ministres ont affirmé leur disposition à développer les relations bilatérales à tous les niveaux.

Ils ont abordé la concertation et la coordination sur les questions régionales et d’internationales d’intérêt commun.

Sur un autre plan, Othman Jerandi a félicité son homologue suite à l’élection de l’Etat des Emirats comme membre non permanent au Conseil de sécurité 20200/2023, exprimant la volonté de la Tunisie de contribuer, dans le cadre d’une action commune avec les Emirats, à la culture de la sécurité et de la paix dans la région arabe et dans le monde entier.

Le 11 juin 2021, le l’Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana et les Emirats ont été élus par l’Assemblée générale des Nations unies “membres non permanents au Conseil de sécurité” pour un mandat de deux ans.