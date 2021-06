La Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) organise, le 25 juin 2021, à l’UTICA, une conférence sur le thème “l’entrepreneuriat féminin, fer de lance du Branding Tunisia”.

Cet événement est dédié à la campagne de l’entrepreneuriat féminin “ELLES s’engagent”, lancé par la CNFCE.

La Chambre a engagé l’évaluation du cadre national de développement de l’entrepreneuriat féminin (DEF) en 2016, laquelle fût réalisée dans le cadre du projet visant à évaluer la situation actuelle des femmes cheffes d’entreprises (FCE) en Tunisie et à proposer des recommandations afin de renforcer leur participation au développement économique du pays.

Dans ce cadre, le Manifeste de la CNFCE a été réalisé afin de mettre en valeur leur travail dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Le projet de l’Organisation Internationale du Travail ” Travail Décent des Femmes en Egypte et en Tunisie ” financé par le Ministère des Affaires Etrangères Finlandais, a appuyé la CNFCE dans le développement et la production de 15 vidéos de femmes cheffes d’entreprises.

Les femmes sélectionnées sont des expertes dans tous les domaines : santé, finance, art, économie sociale, artisanat, sport, hôtellerie, environnement, BTP, édition, politique, nouvelles technologies, recherche scientifique, communication….

Au programme de la conférence de la CNFCE, une exposé sur “la place de la femme dans l’histoire de la Tunisie” présenté par l’écrivain et historien, Raja Farhat, ainsi que plusieurs interventions sur “La femme cheffe d’entreprises dans l’économie moderne de la Tunisie”, “Les femmes potentiel économique et modèle sociétal pour le pays” et des” témoignages à l’international et de la position exceptionnelle de la femme tunisienne”.