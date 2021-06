L’équipe du projet Coastal management and monitoring network (COMMON) à l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), annonce la campagne “Beach Clean” (plage propre), une campagne de sensibilisation dédiée aux opérateurs touristiques de 3 pays : la Tunisie, l’Italie et le Liban, et ce pour lutter contre les déchets marins.

Cette initiative durera 3 mois, à compter du 1er juin jusqu’au août (la période estivale), selon un communiqué de l’INSTM à Tunis.

Cette initiative de sensibilisation vise à favoriser un dialogue productif entre les opérateurs touristiques et les citoyens, en commençant par le partage d’un décalogue de dix bonnes pratiques, à suivre pour une gestion correcte des déchets et une prise de conscience des conséquences d’abandon de déchets sur les plages.

Par la suite le projet COMMON lancera une enquête en ligne pour les citoyens et les touristes.

Finalement, il y aura des entretiens individuels avec les opérateurs touristiques afin de comprendre mieux le fléau des déchets marins dans les plages.