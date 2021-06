Le comité régional des marchés publics à Bizerte a approuvé, lors d’une séance ordinaire tenue cette semaine au siège du gouvernorat, des marchés publics relatifs à la réalisation de 8 projets d’un coût total de 10 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, le secrétaire général du gouvernorat, Hamadi Ben Amor.

La plupart des projets approuvés s’inscrivent dans le cadre du programme régional de développement au titre de l’année 2021, a-t-il précisé.

Parmi ces projets, l’entretien du pont mobile, le pavage et l’aménagement d’un certain nombre de circuits agricoles dans le gouvernorat, la restructuration du marché central à Menzel Bourguiba et la création d’un service ORL à l’hôpital de Menzel Bourguiba.

Il s’agit également des projets de réalisation d’une salle de sport multidisciplinaire à Ghezala, le parachèvement de la réparation des dommages causés par les inondations d’octobre 2018 et l’aménagement du stade municipal à Tinja.

Le responsable local a souligné dans ce sens que l’ensemble de ces projets sont financés par le conseil régional du gouvernorat de Bizerte et la direction régionale de l’équipement, ajoutant que les travaux seront entamés une fois les procédures administratives parachevées.