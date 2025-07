Le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali, a présidé, lundi, une séance de travail réunissant les membres du Bureau exécutif de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), conduits par son président Moez Nasri, et une pléiade d’avocats spécialisés en droit sportif.

L’Objectif étant de trouver une solution consensuelle pour sortir de la crise des dettes qu’endurent les clubs envers leurs créanciers, qu’il s’agisse de joueurs ou d’entraîneurs, et en privilégiant l’intérêt national pour garantir le bon démarrage du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, saison 2025-2026, aux dates prévues.

La séance a planché sur la recherche de solutions pragmatiques pour aider les clubs à sortir de cette crise, susceptible de les assujettir à des sanctions de la Confédération Africaine de Football (CAF), voire à l’exclusion de certains clubs du championnat national et des compétitions africaines, si les dettes ne sont pas réglées avant l’expiration du délai supplémentaire accordé par la CAF, fixé au 31 juillet courant.

Selon un communiqué du MJS publié via sa page facebook officielle, la séance a convenu d’inviter l’instance fédérale tunisienne du football à organiser une série de réunions avec les clubs concernés par des dettes impayées, en présence de toutes les parties prenantes (la FTF, les avocats et les créanciers), afin d’établir des accords de remboursement ou de rééchelonnement des dettes, avec l’engagement de payer un montant initial du total de la dette, spécifié dans l’accord pour garantir la crédibilité. Il est à noter qu’environ 70% des clubs ont déjà résolu leurs différends et sont en voie de régularisation.

L’entrevue a, en outre, préconisé l’application automatique des sanctions, pouvant aller jusqu’à des déductions de points pour les clubs concernés, conformément à la loi et aux règlements de la FTF, en cas de non-respect des engagements pris par les associations concernant le règlement de leurs dettes.

Sadok Mourali a, pour sa part, souligné sur la nécessité de garantir les droits des créanciers et le paiement de leurs dus, tout en soulignant l’importance de l’application stricte de la loi. Il a appelé tous les clubs à assumer leurs responsabilités pour permettre le démarrage du championnat dans les délais impartis, tout en saluant l’esprit de patriotisme et de responsabilité dont ont fait preuve toutes les parties prenantes pour préserver l’intérêt national et celui du sport tunisien.