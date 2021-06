La compagnie suisse Mediterranean Shipping Company (MSC Croisières) sera de retour en Tunisie, après 7 années d’absence et reprogrammera la destination tunisienne à partir de 2022, à travers l’organisation de 27 croisières à bord de son bateau ” MSC ” vers le port de la Goulette, a fait savoir son Président Exécutif Pierfrancesco Vago.

La compagnie s’intéresse aussi, au port de Zarzis et étudie sérieusement, la demande de son inscription dans son programme de croisières, a-t-il ajouté lors d’une rencontre, mercredi 16 juin à Genève (Suisse), avec le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Habib Ammar, en visite de travail en Suisse, jusqu’au 18 juin 2021.

Le ministre du tourisme a, à cette occasion indiqué que le retour du géant mondial des croisières en 2022, renforcera le rayonnement de la destination tunisienne et attirera une catégorie importante de touristes, ce qui contribuera à raviver le tourisme tunisien et insufflera une dynamique commerciale dans le pays, notamment pour les secteurs de l’artisanat, les sites historiques et les restaurants touristiques.

Ammar a également exposé la stratégie de son département pour la relance de l’activité touristique, en mettant l’accent sur le protocole sanitaire relatif au secteur touristique et qui a été élaboré pour garantir les meilleures conditions sanitaires pour l’accueil des touristes.

Il a aussi, évoqué le démarrage de la vaccination des employés du secteur touristique contre le coronavirus, ce qui garantira la sécurité aussi bien des travailleurs du secteur que des touristes nationaux et étrangers.

De son côté, Vago a évoqué les relations solides qu’entretient sa compagnie avec la Tunisie, ce qui l’a poussé à investir en Tunisie, notamment au niveau du port de la Goulette, en réaménageant le quai réservé aux croisières et toutes ses composantes, soulignant que le nombre des croisières vers la Tunisie pourrait dépasser les 27 croisières avec la disposition du port de Zarzis à accueillir les croisières du bateau géant ” MSC “.