Le Groupe enregistre une perte annuelle de 22,1 milliards AED (6 milliards USD) à la suite de la pandémie de COVID-19, soit sa première année de rentabilité négative en plus de trois décennies.

Le Groupe Emirates publie sa première perte en plus de 30 ans, résultant d’une baisse considérable de son chiffre d’affaires, intégralement imputable à l’impact des restrictions imposées sur les vols et les déplacements en raison de la pandémie de COVID-19 sur la totalité de l’exercice 2020-21.

La perte nette du Groupe Emirates, telle qu’elle ressort du Rapport annuel 2020-21 , publié ce jour, s’inscrit à 22,1 milliards AED (6 milliard USD), pour l’exercice clos le 31 mars 2021, à comparer avec un bénéfice net de 1,7 milliard AED (456 millions USD) l’année précédente. Le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 35,6 milliards AED (9,7 milliards USD), en baisse de 66 % par rapport à l’exercice précédent. La trésorerie du Groupe s’établit à 19,8 milliards AED (5,4 milliards USD), en recul de 23 % par rapport à l’année dernière, en raison principalement de l’affaiblissement de la demande lié aux diverses restrictions imposées sur les déplacements et voyages, qui ont touché l’ensemble des divisions et principaux marchés du Groupe.

« La pandémie de COVID-19 continue de prélever un lourd tribu en vies humaines, frappant de plein fouet les communautés et les économies, et le secteur du transport aérien. En 2020-21, Emirates et dnata ont pâti considérablement de l’effondrement de la demande de transport aérien international, à mesure que les pays fermaient leurs frontières et imposaient des restrictions massives sur les déplacements », a déclaré Son Altesse le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président d’Emirates Airline et d’Emirates Group.

« Tout au long de l’année, nos principales priorités ont été la santé et le bien-être de nos collaborateurs et de nos clients, la préservation de la trésorerie et la maîtrise des coûts, et la reprise de nos activités dans de bonnes conditions de sécurité et de durabilité. Emirates a reçu un apport de capitaux de 11,3 milliards AED (3,1 milliards USD) de son actionnaire, le gouvernement de Dubaï, et dnata a bénéficié de divers programmes de soutien au secteur, pour un montant total de 800 millions AED en 2020-21. Ces aides ont permis de soutenir l’activité et de conserver la grande majorité de nos talents. Malheureusement, nous avons tout de même été contraints à la difficile décision de dimensionner nos effectifs à hauteur de nos besoins. »

Pour la première fois dans l’histoire du Groupe, des licenciements ont été mis en œuvre par toutes les divisions. En conséquence, les effectifs totaux du Groupe ont été réduits de 31 %, à 75 145 collaborateurs, représentant plus de 160 nationalités.

Conservant une maîtrise stricte des coûts, à travers le Groupe, les engagements financiers ont été restructurés, les contrats renégociés, les processus réexaminés et les opérations consolidées. Les diverses initiatives de réduction des coûts ont permis de réaliser des économies estimées à 7,7 milliards AED au cours de l’exercice.

En 2020-21, le Groupe a collectivement investi 4,7 milliards AED (1,3 milliard USD) dans l’acquisition de nouveaux appareils, de nouvelles installations, de sociétés et des technologies les plus récentes pour se positionner pour la reprise et la croissance future. Le Groupe a par ailleurs continué à allouer ses ressources au soutien des communautés, aux actions pour l’environnement et aux programmes d’incubation qui préparent les compétences et l’innovation qui soutiendront la croissance du secteur à l’avenir.

« Personne ne sait quand se terminera la pandémie, mais nous savons que la reprise sera progressive. Les économies et les entreprises qui étaient en bonne position au début de la pandémie seront mieux placées pour rebondir. Jusqu’en 2020-21, Emirates et dnata n’avaient connu que croissance et rentabilité, grâce à la robustesse de leur modèle économique, leurs investissements réguliers en capacité et en infrastructure, leur engagement fort pour l’innovation et la profondeur de leur réserve de talents, sous la direction d’une équipe stable. Ces ingrédients-clés de notre réussite n’ont pas changé. Forts en outre des ambitions réaffirmées de Dubaï de développer l’activité économique et de construire une ville du futur, je suis certain qu’Emirates et dnata rebondiront et seront plus forts que jamais. », a ajouté le Cheikh Ahmed.

« Au cours de ce nouvel exercice, nous allons conserver notre approche agile en réponse à la situation évolutive sur les marchés. Nous avons l’intention de recouvrer notre pleine capacité opérationnelle aussi rapidement que possible pour servir nos clients et continuer à contribuer à la récupération des économies et des communautés frappées par la pandémie », a-t-il conclu.

Performance d’ Emirates

Les capacités totales d’Emirates en termes de transport de passagers et de fret ont diminué de 58 % à 24,8 milliards de tonnes-kilomètres offertes (TKO) à fin 2020-21, sous l’impact des restrictions de vols et de déplacements liées à la pandémie, y compris une suspension de la totalité des vols de passagers décidée par le gouvernement des Émirats arabes unis à partir du 25 mars 2020 pour près de huit semaines.

Emirates a pris livraison de trois nouveaux A380 au cours de l’exercice et a retiré 14 appareils plus anciens, dont neuf Boeing 777-300ER et cinq A380. Au total, le nombre d’appareils composant la flotte a été ramené à 259 avions à fin mars. L’âge moyen de la flotte d’Emirates demeure jeune, à 7,3 ans.

Le carnet de commandes de 200 appareils demeure inchangé à ce stade. Emirates réitère son engagement envers sa stratégie de longue date consistant à exploiter une flotte jeune et moderne, qui illustre la promesse de sa signature, « Fly Better », répondant à son souci de protection de l’environnement, tout en servant l’intérêt de l’activité du groupe et de ses clients.

Œuvrant en liaison étroite avec les parties prenantes du transport aérien pour concevoir et mettre en œuvre les mesures de biosécurité, Emirates a progressivement restauré son réseau passagers et la connectivité de son hub à partir de la mi-juin 2020 à mesure que les Émirats arabes unis étaient en mesure d’accueillir à nouveau les passagers en transit d’abord, puis les arrivées internationales.

Durant l’exercice, Emirates a réactivé son partenariat stratégique de partage de codes avec flydubai et a conclu des accords avec de nouveaux partenaires (TAP Air Portugal, FlySafair et Airlink en Afrique du Sud) afin de développer la connectivité mise au service de ses clients.

De zéro vol passagers programmé au début de l’exercice jusqu’à la desserte de plus de 120 destinations au 31 mars 2021, Emirates a démontré sa capacité à s’adapter et relever les défis, et la résilience de ses collaborateurs et de son modèle économique.

Avec des capacités considérablement réduites et fortement encadrées sur la plupart de ses marchés, Emirates a vu son chiffre d’affaires chuter de 66 % à 30,9 milliards AED (8,4 milliards USD). Les variations monétaires n’ont pas eu d’impact significatif sur le chiffre d’affaires de la compagnie aérienne au cours de l’exercice.

Les charges d’exploitation totales ont diminué de 46 % par rapport à l’exercice précédent. Le coût de propriété (amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles) et les frais de personnel ont été les deux premiers postes de dépenses en 2020-21, devant le carburant, qui a représenté 14 % des charges d’exploitation contre 31 % en 2019-20. La facture de kérosène a diminué de 76 % à 6,4 milliards AED (1,7 milliard USD) par rapport à l’exercice précédent, du fait principalement de la baisse des quantités embarquées, découlant de la réduction des capacités.

En raison du maintien des restrictions aux vols et aux déplacements liées à la pandémie, la compagnie publie une perte de 20,3 milliards AED (5,5 milliards USD) après un bénéfice de 1,1 milliard AED (288 millions USD), l’année dernière, et une marge nette négative de 65,6 %. Ce résultat comprend une provision pour dépréciation exceptionnelle de 710 millions AED (193 millions USD) du fait principalement de l’immobilisation de certains appareils qui ne devraient pas reprendre de service avant leur retrait programmé au cours du prochain exercice.

Emirates a transporté 6,6 millions de passagers (en baisse de 88 %) en 2020-21, avec une capacité offerte diminuée de 83 %. La compagnie a enregistré un coefficient d’occupation de 44,3 % contre 78,5 % en 2019-20 et une augmentation du revenu par passager-kilomètre transporté (RPKT) de 38,9 fils (10,6 US cents), grâce notamment à un mix favorable de destinations, de tarifs et au maintien d’une demande robuste pour les sièges premium. Le coefficient d’occupation et le revenu par passager-kilomètre transporté ne sont pas directement comparables avec ceux de l’exercice précédent, compte tenu de la situation atypique engendrée par la pandémie.

En réponse à la pandémie, Emirates a été à l’avant-garde du secteur dans l’élaboration de nouveaux protocoles de service et d’exploitation destinés à protéger ses clients et ses collaborateurs. Durant l’exercice, de nombreuses initiatives ont vu le jour au bénéfice des clients. La compagnie a notamment été la première parmi ses pairs à offrir gracieusement à tous ses passagers une couverture santé complémentaire COVID-19 ; elle a annulé les frais de changement de réservation pour faciliter les reprogrammations de vols, accéléré les procédures de remboursement et déployé un traitement biométrique rapide et d’autres avancées technologiques pour améliorer l’expérience des passagers tout en limitant les contacts aux points de contrôle à l’aéroport.

Emirates a investi dans l’acquisition de nouveaux sièges Économie Premium et d’autres améliorations de produits pour renforcer encore la qualité de l’expérience A380 qui la différencie de ses concurrents. La compagnie a par ailleurs lancé de nouvelles plateformes technologiques, Emirates Partners Portal et Emirates Gateway, pour mieux fidéliser et servir ses partenaires commerciaux.

À destination des voyageurs fréquents, le programme Emirates Skywards propose de reconduire gracieusement la validité des Miles et du statut jusqu’en 2022 et multiplie les initiatives pour aider les membres à gagner et utiliser leurs points même lorsqu’ils ne sont pas en mesure de voyager immédiatement.

Emirates SkyCargo a enregistré des résultats spectaculaires grâce à sa capacité à répondre sans délai à la demande émergente dans un monde en mutation, générant 60 % du chiffre d’affaires total de la compagnie au transport.

Emirates SkyCargo a rapidement redéployé ses activités et restauré son réseau cargo pour accompagner la demande dynamique des expéditeurs confrontés à une pénurie de capacités lorsque la pandémie a contraint les compagnies aériennes à réduire considérablement leurs vols. Emirates a renforcé sa capacité existante en déployant 19 « mini freighters », des Boeing 777-300ER passagers modifiés dont les sièges de la Classe Économique ont été retirés pour accueillir davantage de fret. La division fret s’est en outre dotée de nouveaux protocoles de chargement pour pouvoir utiliser en toute sécurité les coffres à bagages et les sièges passagers pour le transport de fret.

Au service des chaînes logistiques mondiales, Emirates SkyCargo a non seulement répondu aux besoins de transport de fret alimentaire, médical et autre, mais aussi déployé des capacités et infrastructures pharmaceutiques pour soutenir la distribution mondiale de vaccins anti-COVID et d’aide humanitaire au Liban au lendemain de l’explosion dans le port de Beyrouth.

En octobre, Emirates SkyCargo a organisé un hub dédié certifié GDP à Dubaï pour les vaccins anti-COVID, puis a conclu un partenariat avec l’UNICEF pour faciliter le transport rapide de vaccins anti-COVID vers les nations en développement, via Dubaï.

Tirant parti de la forte demande de fret aérien tout au long de l’exercice, la division fret d’Emirates publie un chiffre d’affaires de 17,1 milliards AED (4,7 milliards USD), en hausse de 53 % par rapport à l’exercice précédent.

Le rendement du fret mesuré en tonnes-kilomètres (FTKM) a fortement augmenté (+ 88 %) en raison de la situation pandémique exceptionnelle qui a considérablement amputé les capacités de fret disponibles au niveau mondial.

Les volumes transportés ont reculé de 22 %, à 1,9 million de tonnes, en raison de la diminution des capacités disponibles en soute sur la totalité de l’exercice. Fin 2020-21, la flotte d’avions-cargos SkyCargo d’Emirates était inchangée, comprenant 11 Boeing 777F.

La division Hôtellerie d’Emirates a enregistré un chiffre d’affaires total de 296 millions AED (81 millions USD), en recul de 49 % par rapport à l’exercice précédent, dans le contexte du trou d’air de l’activité et de la fermeture temporaire des installations pour cause de pandémie.

Au cours de l’exercice, Emirates a engagé avec succès plusieurs restructurations de baux d’aéronefs et prêts. Le soutien des donneurs à bail et partenaires de financement du secteur aérien durant cette période difficile reflète la confiance accordée par la communauté financière au modèle économique d’Emirates, ainsi que ses perspectives à moyen et long terme.

Outre les 14,5 milliards AED de financements levés pour couvrir les besoins généraux et en aéronefs en 2020-21, Emirates a déjà reçu des offres fermes de financement pour deux livraisons d’avions prévues en 2021-22 et est en étroite relation avec les marchés financiers afin de se constituer une réserve de précaution, vis-à-vis des impacts potentiels de la pandémie de COVID-19 sur sa trésorerie d’entreprise à court terme.

Les avoirs de trésorerie d’Emirates s’établissaient à 15,1 milliards AED (4,1 milliards USD) à la clôture de l’exercice, un niveau qui aurait été plus élevé en l’absence d’une charge exceptionnelle de 8,5 milliards AED au titre de remboursements à la clientèle.

L’impact de la pandémie de COVID-19 a été ressenti par la totalité des activités de dnata, qui enregistre en 2020-21 pour la première fois une perte de 1,8 milliard AED (496 millions USD). Ce résultat recouvre notamment une provision pour dépréciation de goodwill et autres actifs incorporels de 766 millions AED (209 millions USD) pour l’ensemble des divisions.

Avec la réduction des vols et des déplacements à l’échelle du globe, le chiffre d’affaires total de dnata a chuté de 62 % à 5,5 milliards AED (1,5 milliard USD). L’international représente 62 % du chiffre d’affaires de dnata.

dnata a continué de poser les jalons de sa croissance future en investissant 328 millions AED (89 millions USD) en 2020-21. Durant l’exercice, dnata a réalisé l’acquisition de Destination Asia, ramenant sous l’ombrelle unique du pôle Voyages de dnata l’un des principaux gestionnaires de destinations d’Asie du Sud-Est. Des investissements clés ont aussi été menés à bien, avec l’inauguration d’une nouvelle installation de fret de pointe à Manchester, des améliorations technologiques à travers l’ensemble de ses activités de voyages d’affaires et loisirs, la création d’un centre d’excellence dédié aux ventes à bord au Royaume-Uni à l’intention de clients internationaux, et l’ouverture d’un deuxième centre de restauration à Dublin.

En 2020-21, les charges d’exploitation de dnata ont diminué de 48 % à 7,4 milliards AED (2 milliards USD), en ligne avec la baisse d’activité des divisions Opérations aéroportuaires, Restauration et Voyages à travers le monde.

La trésorerie de dnata s’est établie à 4,7 milliards AED (1,3 milliard USD), en baisse de 12 %. Les flux de trésorerie consommés par les opérations de financement (principalement le remboursement des emprunts et le paiement des loyers) se sont élevés à 548 millions AED (149 millions USD), tandis que l’entreprise a consommé une trésorerie nette de 149 millions AED (41 millions USD), en activités d’investissement essentielles. L’entreprise a enregistré un cash-flow opérationnel positif de 10 millions AED (3 millions USD), en 2020-21, malgré la forte baisse du chiffre d’affaires et les volumes de remboursement record de la division Voyages.

Le chiffre d’affaires des activités de dnata dans les aéroports des Émirats arabes unis, services aéroportuaires et de manutention de fret inclus, ressort en baisse, à 1,7 milliard AED (455 millions USD).

Le nombre d’avions pris en charge par dnata aux Émirats arabes unis a diminué de 59 %, à 78 000 appareils, ce qui s’explique par la suspension des vols de passagers dans les deux aéroports de Dubaï (DXB et DWC) à cause des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 en mars 2020. L’activité de manutention de marchandises de dnata a reculé de 18 %, à 575 000 tonnes, sous l’effet de la réduction des capacités de vol disponibles sur le marché mondial du fret aérien durant l’exercice.

Le chiffre d’affaires de la division Aéroports internationaux de dnata a reculé de 43 %, pour atteindre 2,3 milliards AED (617 millions USD), reflétant l’impact général de la pandémie mondiale sur l’ensemble des marchés. Les activités dans les aéroports internationaux demeurent le principal segment d’activité de dnata par la contribution au chiffre d’affaires.

Le nombre d’appareils pris en charge par cette division a diminué de 57 %, à 211 000 unités, du fait de la baisse des volumes. En revanche, les volumes de fret manutentionné ont diminué de seulement 5 %, à 2,1 millions de tonnes, en raison d’une demande de fret aérien soutenue sur un grand nombre de marchés.

En 2020-21, la division Opérations aéroportuaires de dnata a poursuivi le développement de sa présence et de ses capacités à l’international. À Singapour et en Australie, la division s’est dotée de charriots réfrigérés haute technologie pour la manutention de denrées périssables et de produits pharmaceutiques ; en Italie, sa filiale, Airport Handling SpA a conclu un partenariat avec Beta Trans pour proposer des services de fret complets aux clients de l’aéroport Malpensa à Milan ; et en Indonésie, dnata s’est implanté sur le marché à travers un partenariat avec PT UNEX Rajawali Indonesia (UNEX) aux termes duquel les deux entités investiront conjointement dans des installations, équipements et formations pour la manutention au sol.

dnata a continué à remporter de nouveaux contrats en 2020-21. En Australie, notamment, dnata assure désormais la manutention au sol pour Qantas dans la plupart des grands aéroports et GTA dnata, sa coentreprise au Canada a signé un contrat de manutention au sol de cinq ans pour des services piste, passagers et entreposage de fret à l’aéroport Vancouver International Airport.

En 2020-21, dnata a assuré la toute première assistance écologique d’un avion aux États-Unis, à l’aéroport JFK de New York, un exploit rendu possible par ses investissements préalables dans des équipements électriques d’entretien au sol sur la piste, qui ne génèrent aucune émission. Sa marque de services en aéroports, marhaba, a ouvert un salon d’accueil agrandi et rénové à l’aéroport international de Dubaï, parallèlement au développement de son réseau international, avec l’ouverture d’un nouveau salon à l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille.

Les activités de restauration de dnata ont contribué au chiffre d’affaires total à hauteur de 1,0 milliard AED (285 millions USD), ce qui correspond à une baisse significative de 68 %. L’activité de restauration à bord a servi près de 16,9 millions de repas aux passagers, ce qui représente une diminution de 82 %, due principalement sur l’année pleine à l’impact de la pandémie, avec notamment une fermeture de 12 mois des installations acquises par dnata en Australie il y a à peine deux ans.

Tout au long de l’exercice, la division Restauration a adapté ses produits et services pour répondre aux nouvelles exigences de sa clientèle, notamment la fourniture de repas aux installations de quatorzaine. La division a en outre collaboré avec des organisations locales en Australie, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni pour soutenir les communautés dans le besoin.

Poursuivant ses investissements clés pour sa croissance future, la division a inauguré un second site de restauration à la pointe de la technologie à Dublin, introduit de nouveaux composteurs pour réduire la perte alimentaire à travers l’ensemble de ses opérations, et doté ses installations de Singapour de panneaux solaires dans le cadre de son engagement à réduire son empreinte environnementale.

Le chiffre d’affaires de la division Services de voyages de dnata a reculé de 96 %, à 130 millions AED (35 millions USD). La valeur commerciale sous-jacente des prestations de voyage vendues a diminué de 98 %, pour s’établir à 229 millions AED (62 millions USD). Hors impact des annulations de réservations liées à la pandémie de COVID-19, le chiffre d’affaires de la division Voyages ressort en baisse de 89 %, pour s’établir à 294 millions AED, et la valeur commerciale sous-jacente a baissé de 83 %, à 1,7 millions AED.

La division Voyages de dnata a pâti d’un effondrement de la demande de voyages d’affaires et de loisirs sur l’ensemble de ses marchés.

Tout au long d’un exercice particulièrement difficile, dans un environnement mondial en rapide mutation, la division Voyages de dnata a ciblé les initiatives de soutien à sa clientèle et les activités dans lesquelles elle était susceptible de créer de la valeur. À travers ses marques de voyages, dnata a aidé ses clients à reconquérir la confiance des voyageurs en traitant les remboursements et changements de réservations, et en fournissant les informations de voyages les plus récentes.

Le pôle voyages de dnata a continué de saisir les opportunités de développement. Durant l’exercice, la division a fourni des services de réservation en ligne à l’aéroport London City Airport au Royaume-Uni et s’est développé à Oman à travers un partenariat avec OUA Travel autorisant des agents commerciaux basés à Oman à promouvoir et commercialiser le large éventail de produits de voyages Gold Medal auprès de ses clients.

Aux Émirats arabes unis et dans les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, l’activité de voyages de dnata est restée stable. dnata a tiré parti de son implantation sur son marché domestique et de la réouverture des voyages internationaux à Dubaï pour promouvoir les Émirats arabes unis et son tour operator Arabian Adventures a enrichi son catalogue d’expériences nouvelles.

Le rapport annuel 2020-21 complet du Groupe Emirates – qui regroupe Emirates, dnata et leurs filiales – est disponible à l’adresse : www.theemiratesgroup.com/annualreport

NB : Les valeurs en USD sont converties au taux de change de 3,67 AED pour un dollar, sur la base des chiffres en AED non arrondis.