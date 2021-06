Après son annulation en 2020 à la suite de la pandémie de la Covid-19, la 35ème édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem se déroulera cette année du 10 juillet au 14 août 2021.

En attendant de dévoiler la programmation, le festival annonce sur sa page Facebook deux concerts. La soirée du 17 juillet 2021 est réservée à l’Orchestre symphonique tunisien. Le jeune ténor tunisien Hassen Doss accompagné par l’orchestre symphonique de Carthage dirigé par Hafedh Makni sera de retour sur la scène d’El Jem lors de la soirée du 31 juillet 2021.

Fondé par Mohamed Ennaceur, ancien maire d’El Jem et ancien ministre, le Festival international de musique symphonique d’El Jem a débuté en 1986. Depuis, il s’impose en tant qu’événement culturel de dimension internationale, qui draine de nombreux mélomanes vers Thysdrus, l’antique Eljem ville millénaire, et son prestigieux théâtre romain classé Patrimoine mondial par l’UNESCO.

Avec le Festival, l’amphithéâtre revit, mais il vit son époque: Les sons de la musique, caressants ou mordants, féconds ou arides, se sont substitués aux rugissements des fauves et aux cris des gladiateurs ou des suppliciés. Ceux qui ont eu l’occasion de venir à El Jem au cours du Festival, se sont laissés séduire par la synthèse, combien riche, entre la splendeur du monument et la beauté des musiques, dont il se pare un mois par an.

Le festival d’El Jem, c’est aussi l’expression d’une ambition : l’ambition d’être le symbole d’une vraie coopération internationale et l’ambition aussi de contribuer au développement d’El Jem et du tourisme culturel en Tunisie.

Créée à El Jem le 2 mars 2015, l’Association Festival international de Musique symphonique d’ELJEM est une Association à but non lucratif qui s’est fixée pour mission de garantir au public tunisien et aux touristes nombreux dans la région, une animation culturelle et artistique d’un niveau éminemment professionnel, digne du lieu où se déroule le festival : l’amphithéâtre romain classé patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1979.