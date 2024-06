La 37ème édition du Festival international de Musique symphonique d’El Jem se tiendra cette année du 13 juillet au 17 août 2024, avec huit soirées aux sonorités de la Tunisie, de l’Italie, de l’Autriche, de l’Espagne et probablement de l’Algérie a déclaré à l’agence TAP Mabrouk Layouni, directeur du festival.

L’ouverture sera avec l’opéra “Carmen” produit par le théâtre de l’opéra de Tunis. Une semaine après sa présentation en première les 14 et 15 février au Théâtre de l’opéra de Tunis, l’opéra dansé Carmen, a marqué selon les spécialistes et mélomanes, un début flamboyant, dans les traditions d’opéra en Tunisie.

Fuit d’une coopération culturelle entre l’Italie, la France et la Tunisie, cette fraiche création, présentée une seconde fois les 25 et 26 mai dernier est inspirée de l’œuvre de George Bizet et chorégraphiée et mise en scène par le tunisien Sofien Abou Lagraa.

Après une série de résidences de création organisées en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et l’Institut Culturel italien de Tunis, cette aventure qui a montré que cette œuvre la plus populaire au monde (1846), demeure susceptible des approches les plus neuves, comme tout chef d’œuvre universel, réunit Fadi Ben Othman, à la direction de l’Orchestre symphonique tunisien, Ilyès Blagui à la direction du chœur de l’Opéra de Tunis et Haythem Hadhiri à l’atelier lyrique et scénique avec près de 148 artistes sur scène, dont 11 chanteurs solistes.

La clôture le 17 août sera avec un spectacle tunisien intitulé “Mélodies méditerranéennes “, une production de l’institut supérieur de musique de Sousse, le conservatoire de musique de Sousse et l’orchestre symphonique de Sousse.