Les Nocturnes d’El Jem dans leur 37ème rendez-vous estival annuel s’ouvrent dans la soirée de ce samedi 13 juillet 2024 pour accueillir les mordus de la musique lyrique et les mélomanes du Festival international de musique symphonique d’El Jem dans l’enceinte du cadre enchanteur de l’amphithéâtre romain d’El Jem qui vibrera du 13 juillet au 17 août 2024 au rythme de neuf soirées aux sonorités de la Tunisie, l’Espagne, l’Italie et l’Autriche.

Prévue à 21H30, la soirée d’ouverture sera avec l’opéra dansé “Carmen“, la toute fraiche production du Théâtre de l’opéra de Tunis, inspirée de l’oeuvre mythique de Prosper Mérimée sur une musique de Georges Bizet.

Conçue pour les danseurs du Ballet de l’Opéra, l’Orchestre Symphonique Tunisien et les chœurs de l’Opéra de Tunis avec 120 artistes sur scène dont 11 chanteurs solistes, “Carmen” fera ainsi sa première représentation dans la grille estivale et hors les murs de la Cité de la Culture Chedly Klibi où elle a pris formes.

Dans sa version moderne de l’oeuvre populaire des plus célèbres du compositeur français George Bizet, Carmen a fait parler d’elle auprès du public, des mélomanes et sur la toile lors de ses premières aux mois de février et mai dernier au Théâtre de l’opéra de Tunis, annonçant un début flamboyant dans les traditions d’opéra en Tunisie.

Fruit d’une coopération culturelle entre l’Italie, la France et la Tunisie, dans le cadre d’un pont culturel méditerranéen, cette création, est chorégraphiée et mise en scène par le danseur et chorégraphe de danse contemporaine Sofien Abou Lagraa, dans une danse d’amour, de liberté et de sensualité.

Après une série de résidences de création organisées en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et l’Institut Culturel italien de Tunis, cette aventure, où la musique, le chant, le théâtre et la danse sont harmonieusement entrelacés, réunit Fadi Ben Othman à la direction de l’Orchestre symphonique tunisien, Ilès Blagui à la direction du chœur de l’Opéra de Tunis et Haythem Hadhiri à l’atelier lyrique et scénique

Programmée également le 21 juillet dans le cadre de la 58ème édition du Festival international de Carthage (FIC), Carmen est une invitation à découvrir une adaptation chorégraphique de l’histoire de Carmen, dans une création où les codes du ballet classique s’épousent avec l’énergie du hip hop et du contemporain.