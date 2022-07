Après deux années de silence, pandémie oblige, le Colisée d’El Jem a connu, mardi 12 juillet 2022, un grand mouvement avec l’affluence d’un important public venu afficher ses retrouvailles… à la soirée d’ouverture de la 35ème édition du festival international de musique symphonique d’El Jem qui se tient en présentiel du 12 juillet au 13 août 2022.

Célébrant ce retour tant attendu, la soirée d’ouverture à laquelle a pris part de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a été donnée par l’orchestre symphonique tunisien de la baguette de Mourad Frini avec la collaboration du Théâtre de l’opéra de Tunis et la participation du pianiste Mehdi Trabelsi.

Les férus de musique symphonique ont eu droit à savourer un répertoire universel varié présentée par les soins des richesses vocales et d’instrumentistes tunisiens pour ne citer que Mehdi Trabelsi au piano, Nesrine Mahbouli, Haithem Hadhiri, Bahaeddine Ben Fadhel et Haithem Guediri au chant, interprétant des morceaux à succès comme la ” Quarantième Symphonie ” de Mozart avec l’ouverture de sa ” Flûte Enchantée ” ou encore le onzième concerto pour piano.

Ayant pris vie post-Covid-19, l’amphithéâtre d’El Jem et son public fidèle ont vibré au rythme des plus beaux extraits d’Opéra pour ne citer que le Concerto n° 11 pour piano et Orchestre en Fa majeur de Mozart, La danza Tarentella de Rossini et Caruso de Lucia Dalla interprétés par Haithem Hadhiri, Mein Her Marquis de Johann Strauss et D’oerste d’Aiace de Mozart par Nesrine Mahbouli, Pene Tiranna de George Frederic Handel et Alto Geove de Nicola Porpora par Bahaeddine Fadhel et un final avec Funicculi funicular de Luigi Denza chanté par les trois interprètes.

Fondé en 1969, l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) fut la première formation symphonique créée sous le patronage du ministère des Affaires culturelles en Tunisie.

Ces 53 ans d’histoire, de labeur et de défis ont fait que cet orchestre soit une pépinière de production, de collaboration et de formation dans la scène musicale Tunisienne.

Rattaché au Théâtre de l’Opéra de Tunis et sous la direction artistique de Mohamed Bouslama, l’OST prend un élan d’excellence. Réunissant à la fois une élite de musiciens locaux et de la diaspora tunisienne à l’étranger, en collaboration avec des partenaires internationaux de renommée, cet Orchestre se lance davantage dans l’exploration du grand répertoire de la musique classique et des œuvres créations modernes. Chaque concert est ainsi une expérience humaine, musicale et artistique singulière.