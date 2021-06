La première édition du “Championnat national de lecture” a enregistré la participation de 1 440 adhérents dans 434 bibliothèques publiques locales, régionales, ambulantes et dans les institutions pénitentiaires.

Pour la finale, une cérémonie sera organisée le 11 juillet 2021 à la salle couverte de Radès (Ben Arous) au cours de laquelle sera dévoilée la liste des titres gagnants. Des prix seront décernés aux lauréats dans les différentes tranches d’âges qui se verront également attribuer 50 titres chacune.

Le premier prix doté de 5 mille dinars, sera attribué à la tranche d’âge gagnante de la “Coupe du championnat national de lecture”. Des médailles d’or seront décernées pour les gagnants des second et troisième prix, respectivement dotés de 3 et 2 mille dinars.

Les étapes éliminatoires, aux niveaux local et régional, entamées le 20 novembre 2020 se sont poursuivies jusqu’au 15 mai 2021. Au cours des éliminatoires, les participants pour la plupart des adolescents, ont présenté des lectures de titres en arabe, en français et en anglais.

Les participants sont issus de différentes tranches d’âges, de 06 à 80 ans. Les comités régionaux de ce concours ont procédé à l’évaluation orale et écrite du niveau de chaque participant.

Dans un point de presse tenu jeudi à la Cité de la Culture, Elyes Rabhi, directeur de la lecture publique au ministère des Affaires culturelles a déclaré que cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’un projet national pour promouvoir la lecture chez les Tunisiens. L’adhésion des bibliothèques publiques et l’exploitation de leurs collections livresques estimées à 8 millions de livres est au cœur des objectifs de ce projet, a-t-il ajouté.

Kamel Bechini, directeur général du livre et de la lecture au ministère des Affaires Culturelles, a évoqué un pari lancé à travers ce championnat qui vise à enraciner la notion de la lecture dans les espaces éducatifs et publics. Il a encore relevé le rôle de la lecture comme vecteur d’ouverture sur les autres cultures et un moyen de développement général dans le pays.