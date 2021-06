Garantir la sécurité sanitaire des aliments passe inévitablement par la mise en place d’une approche globale de la question, reposant sur un cadre réglementaire adéquat et des systèmes de santé capables de détecter les foyers des maladies et les risques potentiels. C’est en tout cas ce qu’a indiqué, lundi 7 juin 2021, le DG des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, Hichem Bouzghaïa.

” Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne sur 10 tombe malade suite à la consommation d’aliments infectés à cause de bactéries, de virus ou de produits chimiques. Ce phénomène est plus visible chez les enfants de moins de 5 ans et les individus à faibles revenus “, a-t-il a ajouté lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2021 célébrée sur le thème ” Des aliments sains pour un avenir sain “.

Toujours selon Bouzghaïa, la consommation d’aliments contaminés provoque par ailleurs la mort d’une personne , sur 420 mille personnes, ce qui nécessite de trouver des solutions radicales à ce problème.

“La mondialisation, les changements climatiques, l’émergence de pandémies et de virus et l’utilisation de produits chimiques menacent la sécurité sanitaire des aliments et la santé des consommateurs et mettent l’humanité devant de grands défis “, a-t-il dit.

De son côté, le représentant de l’OMS en Tunisie, Yves Philippe Souteyrand, indique que prés de 600 millions de personnes attrapent des maladies à cause d’aliments contaminés.

Il a exprimé l’engagement de l’OMS a aider la Tunisie à mettre en place un système sanitaire favorisant la sécurité sanitaire des aliments et protégeant la santé des citoyens tunisiens, estimant que la santé du consommateur est étroitement, liée à la sécurité de son alimentation d’origines animale et végétale.

Pour sa part, la directrice générale de l’Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits (ANCSEP), Ines Fradi, a fait savoir qu’un projet de coopération tuniso-allemande en matière de sécurité des aliments a été initié en mars 2021 pour un coût de 5 millions d’euros et vise à renforcer les compétences tunisiennes dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la préservation de la santé des consommateurs.

Organisée à l’initiative de l’Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en collaboration avec l’OMS et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la conférence s’est articulée autour du cadre législatif et institutionnel de la sécurité sanitaire des aliments en Tunisie et de l’évaluation des risques résultant de la consommation d’aliments insalubres.