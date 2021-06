Des rencontres d’affaires virtuelles tuniso-béninoises seront organisées le Jeudi 10 juin 2021, de 11h à 12h30, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

Les sociétés béninoises participantes à ces rencontres opèrent dans les secteurs d’activité suivants : agro-alimentaire, bâtiment et travaux publics, matériaux de construction, technologies de l’information et de la communication, énergie renouvelable et hôtellerie et restauration…, a fait savoir le CEPEX.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à ces rencontres doivent confirmer leur participation au plus tard le 7 Juin 2021.