L’initiative Tamweeli Platform annonce sa mobilisation, de juin jusqu’en décembre 2021, pour sensibiliser les chefs d’entreprise sur une gestion financière pérenne et les accompagner vers un processus de financement plus simple et moins contraignant.

Cette initiative vise à aider à face aux nombreuses difficultés rencontrées par les très petites, petites et moyennes entreprises tunisiennes, à faire face aux nombreuses difficultés rencontrées durant cette crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, précise l’initiative Tamweeli Platform dans un communiqué.

Ainsi, une tournée ” Tamweeli Meetup Tour ” sera organisée par cet organisme né de l’Initiative américaine Middle East Investment Initiative (MEII) dans plusieurs régions du pays, entre autres à Tunis et Kairouan en juin, à Sfax en juillet, à Sousse en septembre, à Gabès en octobre, et à Tozeur et Kébili en novembre, précise l’organisme.

Les entreprises concernées seront invitées à appliquer diverses mesures concrètes et des stratégies efficaces dans la gestion de la trésorerie, la maîtrise des charges et la conquête de nouveaux clients.

Tamweeli Plateform est né de l’initiative MEII, et ce en se basant sur l’expérience accumulée de nombreux programmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), dans le domaine de la stimulation et du développement du secteur économique.

Tamweeli Plateform “prend en considération la spécificité de chaque pays séparément, en termes de réglementation et des procédures financières de crédit suivis et des bailleurs de fonds”. Il œuvre “à mettre en relation les entreprises ayant des demandes de financement de tous types auprès des institutions de financement partenaires.

Quant au MEII, il se présente en tant que organisme à but non lucratif, qui “offre des programmes de financement et d’assistance technique, afin de stimuler l’activité économique et la création d’emplois durables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord”.