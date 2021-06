La 4ème édition du festival “EnviroFest Tunisia” se tiendra du 25 juin au 30 octobre 2021 dans neuf villes de la République.

Le festival est organisé en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne, avec l’appui des ambassades du Japon et du Canada en Tunisie.

Une programmation spéciale est prévue à Tunis ville (11-16 juin) et à la Marsa (25-26 juin). Le festival se poursuivra à Médenine (Djerba, 30-31 juillet), Monastir (13-14 août), Sfax (3-4 septembre), Gabès (10-11 septembre), Bizerte (1-2 octobre), Siliana (Makthar 15-16 octobre) et Gafsa (Redayef, 29-30 octobre).

Une conférence de presse a été organisée, vendredi, à la Cité de la Culture, pour dévoiler les grandes lignes de cette édition dont le démarrage sera à partir de la Capitale. Le fondateur et directeur du festival EnviroFest Tunisia, Hichem Belkhamsa, a rappelé un partenariat avec la Cinémathèque qui dure depuis trois ans et des projections qui se feront dans le respect du protocole sanitaire.

Il a fait savoir que le choix des œuvres obéit aux critères de la qualité, de l’esthétique et de la crédibilité scientifique dans les approches des divers professionnels du film.

Le documentaire ” Honeyland ” de Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska (2019), détenteur de deux Oscars, sera présenté à l’ouverture du festival prévue à la Cinémathèque Tunisienne.

La section “envirofest kids” présente “Ponyo sur la falaise”, un film d’animation du Japonais Hayao Miyazaki (2008) et ” L’Ile aux chiens ” de l’Américain Wes Anderson (2018).

En parallèle avec les projections de films, une exposition photographique ” Minuscule ” du Belge Pol Guillard et la Tunisienne Nibras Sharfi sera organisée dans les différentes villes partenaires.

Le village environnemental des associations sera installé dans le hall central de la cité de la culture en plus d’ateliers sur la réalisation de films autour du thème de l’environnement.

“EnviroFest Tunisia” présente des films sur le thème de l’environnement et les grandes questions environnementales en Tunisie et dans le monde. Le festival constitue un espace de débats et d’échange d’expériences entre divers intervenants qui militent pour la nature dans un cadre artistique et scientifique.