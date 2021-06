Au service de la Tunisie depuis 1999, Huawei réaffirme sa volonté de continuer à être un acteur majeur de la transformation digitale du pays. Renouvelant son partenariat, Huawei s’est associé à la 5ème édition du Tunisia Digital Summit, en tant partenaire officiel.

Cette année le sommet a accueilli à l’Hôtel Laico Tunis quelque 2 300 participants et s’est tenu en mode hybride (en présentiel et sur “TDS Event Platform”). 90 conférenciers et pénalistes ont été invités pour traiter des défis de la transformation digitale post-Covid-19.

S’alignant avec la stratégie de transformation numérique de Huawei, TDS permet aux 19 acteurs du secteur privé et public et les 30 Start-up exposantes d’échanger sur les défis complexes de la transformation digitale induite par ce contexte inédit.

Le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi a inauguré la cérémonie en mettant en exergue l’importance de la transformation digitale pour l’avenir de la Tunisie. Lors de sa visite au stand de Huawei, le chef du gouvernement accompagné par le Ministre des technologies de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem, a salué les efforts et l’innovation dont Huawei et les autres acteurs faisaient preuve en Tunisie et a rappelé : “Nous encourageons tous les investisseurs étrangers qui s’appliquent à développer la Tunisie et à la tirer vers le haut”.

Le TDS a également été honoré par la présence de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, Zhang Jianguo qui a réitéré la confiance accordée par la Tunisie à la Chine quant à sa transition digitale.

Dans un contexte qui reste délicat lié à la crise pandémique, Huawei en tant qu’acteur majeur dans les nouvelles technologies, continue à s’appliquer pour atteindre son objectif premier : apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation en Tunisie.

A cet effet, quatre représentants de Huawei sont intervenus en tant que panélistes et conférenciers.

Il s’agit de Adnane Ben Halima, vice-président chargé des relations publiques pour la région Méditerranée au bureau régional de Huawei Northern Africa, qui a traité de ce que le secteur public avait appris durant la pandémie.

Chen Kuanhong, Huawei HQ Senior Solution Director chez Huawei Chine, a discuté de la construction d’une Tunisie Digitale et des bénéfices liés à l’accélération de la mise en place du haut débit.

Houssem Aouinti, Tunisia Cloud and AI Business Director, a répondu à la problématique « l’implémentation de la technologie Cloud, pourquoi maintenant ? ».

Enfin, Hafedh Ben Fakhet, IP Product and solution manager chez Huawei Tunisie, a clôturé avec la construction d’une nouvelle plateforme numérique et de la digitalisation du secteur de l’éducation.

Lin Xingshuo, directeur général de Huawei Tunisie, également présent à l’événement, a tenu à préciser que : “La Tunisie représente un terrain propice à la transition numérique et Huawei compte participer activement à cette transformation. En tant que partenaire officiel, TDS nous permet de discuter de cette thématique avec les autres acteurs de l’écosystème et de convenir à des solutions prêtes à l’emploi et applicables dans des délais courts. La pandémie a accéléré les choses, il s’agit donc maintenant non pas d’un débat sur l’utilité des nouvelles technologies mais plutôt du développement d’un plan d’action”.