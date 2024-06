Le président de la République, Kaïs Saïed, son épouse et les membres de la délégation qui l’accompagne dans sa visite d’Etat à la République populaire de Chine, se sont rendus, samedi, dans la province de Dongguan, pour visiter la Grande Bibliothèque de la société “Huawei”, où la conservatrice de cette bibliothèque a présenté un exposé sur ses différents pavillons, notamment celui dédié à la Tunisie.

D’après un communiqué, publié dimanche, par la présidence de la République, le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour présenter les multiples civilisations qui se sont succédé en Tunisie, et a offert des ouvrages tunisiens à la Bibliothèque, comme symbole de l’amitié existant entre les peuples tunisien et chinois.

Saïed a visité, également, le siège officiel de Huawei dans la ville de Shenzhen où il a rencontré son fondateur, Ren Zhengfei, et pris connaissance de l’activité de la société dans les différents pays du monde, et notamment en Tunisie, ainsi que de ses dernières innovations technologiques, et les possibilités de développer un partenariat avec la Tunisie, surtout dans les domaines de la numérisation de l’administration, des transactions financières, de l’éducation et des énergies renouvelables.

Saïed a souligné que la numérisation est devenue une nécessité urgente, au vu de ses avantages nombreux, qui ne se limitent pas à la rapidité et à la transparence des prestations de services, mais concernent, aussi, la lutte contre la corruption.

Par la suite, le chef de l’Etat s’est rendu au siège de l’entreprise chinoise “BYD”, spécialisée dans la fabrication de moyens de transport terrestre électriques et hybrides. Il s’est enquis des moyens de transport collectif (bus, rames de métro et trains…) fabriqués par la société, affirmant que le service de transport public constitue une priorité absolue en Tunisie.

Il a ajouté que l’Etat œuvre à identifier les solutions adéquates pour sauver et améliorer ce service, en tant que pilier du développement économique du pays.