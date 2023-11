Le chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani a reçu le mercredi 22 novembre 2023, le Président de Huawei Northern Africa region (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), M. Terry He, en présence du ministre des Technologies de la communication, M. Nizar Ben Néji.

À cette occasion, le chef du gouvernement, s’est félicité de la coopération existante entre la Tunisie et la Chine dans tous les domaines, exprimant le désir du pays de renforcer davantage cette coopération par l’échange de visites de haut niveau au cours de l’année prochaine, année qui coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays amis. Il a en outre, salué la performance de Huawei et son engagement en faveur de l’économie numérique de la Tunisie depuis 24 ans.

Ahmed Hachani a également mis en avant l’importance des compétences tunisiennes dans le domaine des technologies de la communication, soulignant leur capacité à se positionner dans les grandes entreprises mondiales.

De son côté, M. Terry He a exposé les dernières avancées technologiques dans le domaine des TIC, telles que les services de la 5G, le Cloud, les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, et les véhicules intelligents. S’inscrivant dans la stratégie digitale de la Tunisie, Il a souligné le désir de la société chinoise “Huawei” de renforcer davantage sa coopération dans ces domaines, d’autant plus que le pays a toujours été à l’avant-garde du progrès technologique dans la région. Un accent particulier a également été mis sur le soutien aux universités tunisiennes dans le domaine de la technologie et la formation des ingénieurs.