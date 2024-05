Six étudiants tunisiens représentent la Tunisie lors de la finale mondiale du concours ICT de Huawei en Chine cette semaine. La compétition, qui se déroule à Shenzhen, a accueilli ces étudiants lors de la compétition nationale avec plusieurs centaines de participants. Ayant également réussi la phase régionale, ils font partie des meilleurs étudiants de neuf pays d’Afrique du Nord.

Depuis son lancement en Tunisie en 2018, le concours Huawei ICT a attiré plus de 1800 participants. Cette année, plus de 200 étudiants de plus de 50 universités tunisiennes ont participé. À l’échelle mondiale, l’édition 2023-2024 a vu la participation de plus de 170 000 étudiants de 2000 universités et collèges dans 80 pays.

Le concours Huawei ICT, avec pour thème “Connection, Glory and Future”, est destiné aux étudiants des institutions partenaires de la Huawei ICT Academy. Il offre une plateforme de compétition et d’échange d’idées, renforçant leurs compétences en ICT et leur capacité d’innovation. Les étudiants participent à des ateliers pratiques, guidés par des instructeurs certifiés, apprenant les technologies Huawei comme l’IA, le cloud computing, et le big data.