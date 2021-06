Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et son homologue français Jean-Yves Le Drian ont souligné l’importance de suivre de près la réalisation des quatre feuilles de route issues du 3ème Haut Conseil de Coopération tuniso-français qui se tient aujourd’hui à Tunis.

Il s’agit de la coopération bilatérale dans les domaines du développement économique et social, la justice, la défense, la sécurité, l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, la culture ; ainsi que des accords et mémorandums d’entente signés à cette occasion.

Les deux ministres ont également évoqué, dans un entretien mercredi soir, l’invitation adressée à la Tunisie pour participer au Forum Génération Egalité, fin juin courant à Paris, outre la collaboration en matière de renforcement des droits de la femme et de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’entretien a, par ailleurs, porté sur les préparatifs du XVIIIe Sommet de la Francophonie qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba.

Sur un autre plan, Jerandi et Le Drian se sont félicités du niveau des concertations et de la coordination entre la Tunisie et la France sur les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun , et réitéré dans ce sens le soutien des deux pays au processus politique en Libye.

Ils ont également discuté de la situation en Afrique et réaffirmé l’impératif de redoubler d’efforts pour accélérer l’envoi des vaccins contre la Covid-19 aux pays africains à travers le mécanisme Covax.

La rencontre a, en outre, été l’occasion de saluer les liens historiques et profonds unissant les deux pays et de mettre l’accent sur l’importance de promouvoir la coopération bilatérale et de la hisser au niveau du partenariat stratégique privilégié dans les divers domaines prometteurs. Le but étant, ont-ils insisté, d’impulser le rythme de croissance, promouvoir l’investissement et la création d’emploi, et relever les défis socio-économiques engendrés par la crise sanitaire mondiale.

Jean-Yves Le Drian est membre de la délégation qui accompagne le Premier ministre français Jean Castex, actuellement en visite en Tunisie à l’occasion du 3ème Haut Conseil de Coopération tuniso-français.