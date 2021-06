L’artiste tunisienne Emel Mathlouthi, l’auteure-interprète de ” Kelmti Horra ” (Ma parole est libre), qui a fait d’elle, en 2011, une égérie du Printemps tunisien, sera en concert à l’Institut du monde Arabe (IMA) à Paris le 9 juin 2021 dans le cadre du festival musical, des arts et des idées “Arabofolies” qui se tiendra du 5 au 30 juin prochain.

Emel Mathlouthi est loin de se résumer à une seule chanson. En témoignent un premier album sorti en France, puis deux aux Etats-Unis : tous dévoilent son univers sensible, subtil dosage d’engagements humanistes, de rythmes traditionnels et de textures contemporaines. Elle présentera dans son concert The Tunis Diaries, un nouvel album intimiste né de son confinement, pendant de la pandémie de Covid-19, dans la maison de son enfance.

Au printemps 2020, Emel Mathlouthi est à Tunis pour fêter les 85 ans de son père lorsque la pandémie du Covid 19 s’empare de la Planète.

Confinée dans la maison de son enfance, les souvenirs lui reviennent et son inspiration mesure la distance teintée de nostalgie du temps qui passe.

Armée de sa seule guitare et de son ordinateur, elle compose des morceaux émouvants et dépouillés, revisite d’anciennes compositions de son cru ou celles de David Bowie, Leonard Cohen, Nirvana, Placebo ou Rammstein qui ont hanté son adolescence.

Le fruit de ses recherches est partagé lors de concerts virtuels et compose la matière de “The Tunis Diaries”,l’album qu’elle présentera sur la scène de l’Institut du monde arabe.