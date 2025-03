JAWHAR de retour à Tunis avec “Khyoot” : un concert à ne pas manquer

Jawhar Basti, sous son nom de scène JAWHAR, donnera un concert de sortie tunisienne de son album “Khyoot” (fils), le mardi 18 avril 2025 (20h00) à la salle Le Rio.

Auteur-compositeur tunisien basé en Belgique, l’artiste s’est imposé comme une figure incontournable de la scène alternative avec son univers onirique et sa folk teintée d’influences orientales.

Porté par une écriture sensible et des mélodies envoûtantes, il tisse des récits où se mêlent introspection, rêves et engagement.

Avec son nouvel album, qui constitue un retour à l’essence du folk, il revient à une approche plus épurée et acoustique. “Khyoot” qui sera en tournée notamment en Belgique et en France, est une collection de chansons écrites pour deux voix, la sienne et celle d’Aza Mezghani, musicienne, auteure-compositrice et interprète.

“Khyoot” explore “les liens invisibles qui nous connectent, ces fils qui relient le visible à l’invisible, la mémoire à la création, le réel à l’imaginaire. Une ode poétique à la quête de sens et à la transcendance du quotidien”.

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la 12ème édition de “Tunes”, une série de concerts de tous les genres musicaux lancée en 2015 par Akacia Productions.