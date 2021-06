Les travaux de la rencontre économique tuniso-française ont démarré, jeudi 3 juin 2021 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), sous le thème “Partenariat tuniso-français pour une plateforme d’innovation régionale.

Plusieurs membres des gouvernements tunisien et français participent à cette manifestation, dont les travaux seront clôturés par le premier ministre français Jean Castex qui effectue une visite officielle de deux jours en Tunisie.

Lors de son allocution de bienvenue, Hichem Elloumi, vice-président de l’UTICA et Co-président du Conseil des chefs d’entreprises France/Tunisie a rappelé que la France est le 1er partenaire économique de la Tunisie avec un cumul de 1500 entreprises et plus de 150 mille emplois.

La France est également le 1er partenaire commercial avec 20% des échanges commerciaux et 26% des exportations , a-t-il encore indiqué.

Le responsable a mis l’accent sur la nécessité de développer davantage le partenariat entre les deux pays, rappelant que la Tunisie dispose de compétences reconnues sur le plan international dans l’industrie et les services à valeur ajoutée (Aéronautique, Automobile, Electronique …) et le numérique. Et d’ajouter, dans ce contexte, que la technologie et le développement à l’international est l’un des plus grands défis à relever dans le cadre de ce partenariat stratégique entre les deux pays.

Evoquant la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19, Elloumi a affirmé que l’accélération des campagnes de vaccination permettrait aux entreprises de reprendre relativement leurs activités après une forte instabilité conduisant dans certains cas à l’arrêt total de l’activité.

