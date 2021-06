Plus d’un tiers des décès (37%), dans lesquels de fortes chaleurs sont impliquées entre 1991 et 2018, est attribuable au réchauffement climatique causé par les activités de l’homme, a constaté une équipe de chercheurs de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) et l’Université de Berne en Suisse au sein du réseau de recherche collaborative multi-ville, multi-pays (MCC).

Leur étude, parue dans la revue scientifique Nature Climate Change, montre que le changement climatique affecte la santé humaine, mais les impacts liés à la chaleur n’ont pas été exactement quantifiés faute d’efforts systématiques à grande échelle.

L’équipe de chercheurs a utilisé des données empiriques provenant de 732 localités dans 43 pays pour estimer les fardeaux de mortalité associés à l’exposition à la chaleur supplémentaire qui a résulté du récent réchauffement anthropique, au cours de la période 1991-2018.

” Dans tous les pays étudiés, nous constatons que 37,0% (entre 20,5 et 76,3%) des décès liés à la chaleur pendant la saison chaude peuvent être attribués au changement climatique anthropique et que l’augmentation de la mortalité est évidente sur tous les continents. Les charges variaient géographiquement mais étaient de l’ordre de dizaines à centaines de décès par an dans de nombreux endroits “, lit-on dans leur étude.

” Chaque continent subit déjà les conséquences désastreuses des activités humaines sur notre Planète “, explique le professeur Antonio Gasparrini (LSHTM), auteur principal de l’étude.

Il estime avec son équipe que dans l’ensemble, 37% des décès liés à la chaleur, au cours des récentes périodes estivales, étaient attribuables au réchauffement climatique.

Ce pourcentage était le plus élevé en Amérique centrale et du Sud (jusqu’à 76% en Equateur ou en Colombie, par exemple) et en Asie du Sud-Est (entre 48 et 61%).

Il est à noter que les habitants des pays à faibles revenus ou intermédiaires, sont les plus touchés, alors que ces Etats ne sont seulement responsables que d’une petite partie des émissions anthropiques par le passé.

Les estimations montrent également que le nombre de décès annuels dus aux changements climatiques d’origine humaine survenus spécifiquement dans certaines villes :