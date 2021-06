La 2e édition de la manifestation “Tounsi du monde” se tiendra le 5 Août 2021 au musée de Carthage pour faire la lumière, à l’instar de la précédente édition, sur la réussite des tunisiens résidents à l’étranger, particulièrement ceux qui se sont distingués sur le plan professionnel et personnel dans les pays de résidence ou à l’international.

Le comité directeur de cette manifestation a annoncé dans un communiqué publié mardi, l’ouverture des candidatures pour les tunisiens à l’étranger, en mettant à leur disposition le lien suivant: www.tounsidumonde.com/candidater. Les candidats souhaitant s’inscrire à cette manifestation ne doivent pas dépasser la date du 11 juin courant.

Cet événement cible des personnalités tunisiennes vivant à l’étranger ayant mené des actions dans l’un des domaines suivants: l’investissement, la santé, le patrimoine, la femme et la jeunesse, et contribué au développement économique de la Tunisie.

Cette nouvelle édition se caractérise par la remise de deux nouveaux prix: “le prix de solidarité” et celui du “patriotisme économique”, décernés aux candidats qui se sont particulièrement mobilisés pour la Tunisie, dans le contexte difficile de ces derniers mois.

“Tounsi du monde” s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement des opportunités d’investissement en faveur de la diaspora tunisienne.

Il est cofinancé par l’union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et mis en œuvre en Tunisie par l’agence allemande de coopération internationale en collaboration avec le ministère de l’Industrie et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).