L’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, a réaffirmé le soutien de l’administration américaine à la Tunisie au niveau de la sécurité frontalière, la formation, l’entrainement et l’assistance technique.

Blum s’exprimait lors de sa rencontre, mardi, avec le ministre de la Défense, Brahim Bartégi, au sujet de la coopération militaire tuniso-américaine et du renforcement de la promptitude opérationnelle de l’institution militaire dans divers domaines.

Il s’est à cette occasion engagé à redoubler d’efforts en vue de renforcer davantage le soutien américain à la Tunisie dans ce secteur, saluant ” les progrès réalisés par les forces de l’institution militaire et le haut niveau atteint par la coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis “.

Le ministre a, pour sa part, mis en exergue l’importance de la coopération stratégique tuniso-américaine ” qui ne cesse de se renforcer dans le domaine de la défense “, rappelant les progrès qualitatifs et quantitatifs accomplis ces dernières années dans les secteurs de la formation, l’entrainement, l’appui logistique et les équipements, le renseignement ainsi que la surveillance électronique fixe et mobile des zones frontalières terrestres et maritimes.

Il a, dans ce sens, fait remarquer que la coopération de haut niveau entre les deux pays ” a contribué au perfectionnement de promptitude opérationnelle de l’institution militaire dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé “.