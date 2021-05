L’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamed al-Thani a reçu, lundi, au Diwan émiri à Doha, le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ont été au centre de cet entretien, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les deux parties ont également examiné les voies et moyens permettant de commencer une nouvelle étape au niveau des relations distinguées qui unissent la Tunisie et le Qatar, ajoute le communiqué.

En visite de travail au Qatar, le chef du gouvernement s’est félicité des excellentes relations liant les deux pays dans tous les domaines.

Plus tôt dans la journée, Mechichi a rencontré le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères qatari, Mohamed Ben Abderrahmane Al-Thani.

Les moyens de consolider la coopération bilatérale, notamment en matière d’investissement et de coopération technique, ont été à l’ordre du jour de cette rencontre.

Dimanche, Mechichi s’était entretenu avec le président du Conseil des ministres et ministre de l’Intérieur qatari Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz al-Thani et d’autres responsables gouvernementaux et financiers qataris.

Par ailleurs, le chef du gouvernement avait rencontré les tunisiens résidant au Qatar.