La production industrielle a augmenté de 8,2% au cours du premier trimestre de l’année 2021 par rapport au trimestre précédent, selon l’Indice de la production industrielle (mars 2021), rendu public lundi 31 mai par l’INS.

Cette hausse est principalement due à l’augmentation enregistrée dans les industries manufacturières (+6,7%) et les industries extractives (+20,9%).

La production industrielle a augmenté dans les secteurs de l’énergie (+23,6%), des industries chimiques (+20,4%) ainsi que les industries des matériaux de construction, céramique et verre (+4,8%). Par rapport au premier trimestre de l’année 2020, la production industrielle du premier trimestre de l’année 2021 est en hausse de 3,6%.

Cette hausse est observée dans les industries manufacturières (+1,6%) et les industries extractives (+16,7%).

Augmentation de 2,6% en mars 2021

En mars 2021, la production dans l’ensemble de l’industrie a augmenté de 2,6% en variation mensuelle (+1,1% en février). Cette hausse est due à l’évolution enregistrée dans les industries manufacturières (+2,9%) et les industries extractives (+3,5%).

La plupart des branches ont participé à cette augmentation. En effet, la production reprend du rythme dans le secteur des industries mécaniques et électriques (+3,7% après -3,5%) et dans le secteur de l’industrie des matériaux de construction, céramique et verre (+5,5% après -4%).

De même, elle continue de s’améliorer dans les secteurs de l’énergie (+1% après 0,1%), des mines (+29,4% après 11,9%) ainsi que dans les industries agroalimentaires (+5,6% après 2,1%).