L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) annonce sur sa page Facebook le lancement d’un appel à projets sous forme d’une consultation en ligne relative à la réalisation d’un projet pour la promotion des éléments culturels et patrimoniaux de l’Ile de Djerba avec les nouvelles technologies.

A l’occasion de la préparation du dossier d’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et en préparation de la célébration du XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba, l’AMVPPC lance un concours dont le but est de présenter des projets qui portent des idées innovatrices pour promouvoir les éléments culturels et patrimoniaux de l’Ile de Djerba tout en utilisant les nouvelles technologies.

Il s’agit d’une consultation en ligne via le système Tuneps ou peuvent participer les sociétés spécialisées dans les nouvelles technologies, les sociétés de service et d’ingénierie en informatique et inscrites sur le système Tuneps.