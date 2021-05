Sports extrêmes et tourisme d’aventures, c’est ce qu’offre la plateforme Wanavaa des Digitris-Thinkers, le nouveau vivier pour une culture start-up versée dans l’aventure et les sensations fortes destinée aux accros à l’adrénaline et aux challengers. L’idée est venue d’un cadre banquier habitué au confort du poste. C’est peut-être pour fuir la routine d’emplois sécurisants et par trop paisibles qui a poussé Sami Essid et ses partenaires à lancer leur plateforme « WANAVAA », soit la version arabisée de l’expression “en avant” par les digitris-thinkers qu’ils sont. « Digi est le diminutif de digital puisque la société opère dans le développement de solutions web 2.0, tris=trois (3) pour évoquer le trio d’associés que nous sommes et thinkers= pour une nouvelle façon de penser les choses » explique Sami Essid.

Wanavaa, une start-up de plus pour une Tunisie qui gagnera toujours.

Entretien :

Le parcours de Sami Essid et qu’est-ce que cela fait de sortir d’une situation de confort en tant que banquier pour tenter l’aventure ?

Marqueteur de formation, je suis passé par plusieurs domaines d’activité pour finalement me spécialiser dans le Marketing bancaire. Un secteur formateur qui m’a permis d’acquérir une multitude de compétences et de découvrir plusieurs aspects pratiques liés à la gestion des projets, au “Busines Development” et la stratégie. L’idée de devenir entrepreneur me travaillait depuis longtemps. Le déclic est venu en découvrant la loi “Startup Act” qui m’a motivé à franchir le pas et sortir de ma zone de confort.

Pourquoi avoir choisi le tourisme d’aventure et les sports de l’extrême plus précisément ?

Le marché du tourisme d’aventure en Tunisie est nouveau et non structuré avec un accès restreint souvent réservé à certains clubs privés ou à des groupes d’indépendants. Face au déclin du modèle de tourisme de masse, nous nous sommes intéressés à cette niche pour démocratiser le secteur, le rendre accessible à tous et donner plus de visibilité aux prestataires de services isolés partout en Tunisie. Moi-même, étant sportif et passionné par la découverte de nouvelles disciplines à sensations fortes, je me suis naturellement orienté vers l’aventure et les sports extrêmes.

Que proposez-vous au juste comme produit ?

WANAVAA est une plateforme communautaire de réservation d’activités d’aventure et de sports extrêmes en Tunisie. Elle se présente comme un mini réseau social qui regroupe des utilisateurs passionnés par l’aventure à la recherche d’adrénaline et les met en relation avec les différents prestataires de service dans ce domaine. Mais au-delà de cette fonction principale, WANAVAA propose une expérience d’utilisation unique avec des fonctionnalités innovantes et personnalisables pour faciliter l’accès à de nouvelles disciplines d’une manière fiable tout en assurant le paiement en ligne instantané et sécurisé à 100%.

Le marché national se prête-t-il à pareilles activités et quelle est votre cible ?

Evidemment ! Il n’est pas difficile de constater que le comportement de consommation des activités de divertissement et de loisir a évolué vers la recherche de nouvelles expériences liées à l’aventure d’une manière générale. Nos études de marché l’ont confirmé puisque nous nous adressons à un marché de plus de 1M de consommateurs potentiels rien qu’en Tunisie et une cinquantaine de disciplines et de prestations différentes. Nous ciblons donc les aventuriers, sportifs, individus à la recherche de divertissement ou d’activités nouvelles, passionnés par la nature en plus des touristes étrangers intéressés par le tourisme alternatif, le tourisme écologique, le tourisme sportif et les circuits touristiques d’aventures.

Comment avez-vous procédé pour avoir les financements nécessaires et avez-vous des partenaires ?

L’une de nos fiertés, mes associés est moi, est sans doute le parcours atypique que nous avons suivi pour créer notre Startup. Nous avons développé notre projet par nos propres moyens de la phase d’idéation – POC – MVP – Prototype jusqu’à la finalisation d’un produit commercialisable avec une mécanique qui tourne à merveille. Aujourd’hui nous sommes soutenus par notre partenaire “REDSTART TUNISIE” qui nous accompagne à travers “RED’Innov”, un programme d’accélération dont le but est de faciliter l’accès au financement et la concrétisation des levées de fonds pour le développement des projets innovants.

Projetez-vous d’exporter votre produit ?

En débutant cette aventure entrepreneuriale j’ai bien compris que l’ADN même d’une Startup est défini par le degré d’innovation du service proposé et de son potentiel de croissance surtout à l’international. Donc oui ! Nous avons l’intention d’exporter notre projet à des marchés à grand potentiel où ce secteur est non exploité. Je parle ici principalement du Maghreb et de l’Afrique puis pourquoi ne pas faire de WANAVAA la plateforme de référence du tourisme d’aventure partout dans le monde. Cette projection est possible car nous sommes décidés à réaliser de bonnes performances au niveau national.

Pensez-vous que l’écosystème en Tunisie se prête au développement des startup?

Je pense sincèrement que les choses bougent, que les idées ne manquent pas, que la volonté de bien faire est là, que plusieurs organismes et structures croient en une Tunisie nouvelle, ambitieuse, capable de faire des miracles. D’ailleurs les efforts fournis au niveau national pour donner un cadre réglementaire qui encourage l’entrepreneuriat et l’innovation est une victoire en soi. Plusieurs pays voisins nous envient pour cet environnement favorable au développement d’idées nouvelles. Reste maintenant à confirmer cette volonté par l’investissement, le développement de l’infrastructure et l’abandon de certaines pratiques archaïques qui ne font que décourager les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs projets.

Amel Belhadj Ali