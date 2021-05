Après une première phase étalée de 2014 à 2020, la Tunisie va bientôt rejoindre les négociations en vue de son adhésion à la deuxième phase du programme Europe Créative 2021-2027.

“Un nouveau programme Europe Créative 2021-2027 a été adopté. La Tunisie va donc entrer dans une phase de négociation pour son adhésion “, a déclaré, jeudi 27 mai 2021, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’UE en Tunisie.

S’exprimant au démarrage des “rencontres Europe Créative”, au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd, le diplomate europèen a fait savoir que “le nouveau budget pluriannuel voté en décembre 2020 est de 2,2 milliards d’euros, soit une augmentation du budget de 36% “.

” Les Rencontres Europe Créative ” sont organisées les 27 et 28 mai par le desk Europe Créative Tunisie, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles. Le but est de présenter le bilan de deux ans de partenariat dans le cadre du Programme Europe Créative auquel la Tunisie a adhéré en juillet 2017 et les perspectives de son adhésion à la nouvelle phase.

Marcus Cornaro a estimé ” important pour l’Europe de soutenir un secteur particulièrement mis à mal par la pandémie de Covid-19 et les fermetures des cinémas, salles de spectacles et lieux d’exposition “.

Présentant les orientations du programme 2021-2027, il a fait savoir qu’Europe Créative aura de nouvelles priorités qui consistent à encourager ” la musique et la traduction littéraire, les artistes féminines, ainsi que l’inclusion des publics handicapés et socialement marginalisés “.

A la lumière du bilan général enregistré au cours des deux dernières années, l’ambassadeur a formulé l’espoir de voir la Tunisie “continuer à participer à ce programme “, évoquant ” des chiffres encourageants ” enregistrés depuis l’adhésion du pays à Europe Créative.

Ce programme constitue “un outil solide pour la diplomatie culturelle tunisienne et pour valoriser sur la scène internationale les richesses et les talents de ce pays “, a estimé le diplomate européen.

Autour du bilan des actions de ce programme en Tunisie, il a présenté le montant total des subventions accordées à la Tunisie qui sont de l’ordre de 655 000 €.

D’après les chiffres présentés, le bilan du programme Europe Créative Tunisie totalise 12 projets sélectionnés et 39 structures issues de 15 pays européens qui ont collaboré avec la Tunisie.

L’intégration du volet écologique dans les projets culturels, la valorisation de la liberté d’expression, la participation à la cohésion sociale et l’appui à la digitalisation sont des valeurs prioritaires pour l’UE, partagées avec la Tunisie et renforcée dans le cadre du programme Europe Créative.

Pour Habib Ammar, ministre des Affaires culturelles par Intérim, “nous avons gagné notre pari”, en cette étape qui ” marque l’achèvement de la première phase du programme Europe Créative 2014-2020 “.

Le ministre s’est félicité d’”une belle réussite” de la Tunisie comme étant l’unique pays sud-méditerranéen, en dehors du contient européen, à être membre du programme. “Ce statut confirme l’exception tunisienne et les formidables résultats atteints n’en sont que la preuve”, a-t-il ajouté.

Il a souligné que “ce succès a été possible grâce à une collaboration exemplaire avec nos partenaires européens”. A cet égard, il a cité les projets réalisés par les associations, la société civile et les entreprises créatives qui ont réussi ” à nouer des partenariats exemplaires avec leurs homologues européens “.

Plus qu’”un simple mécanisme de financement, Europe Créative est une locomotive de la transformation progressive dans le secteur culturel..”, a encore dit le ministre, rappelant que l’adhésion de la Tunisie à la première phase de ce programme a ” permis d’explorer de nouveaux créneaux culturels à fort potentiel artistique et entrepreneurial.. “.

Autour des avantages de ce partenariat sur l’ensemble de la scène culturelle et artistique, Ammar a affirmé la conviction politique que ” l’adhésion de la Tunisie aura un impact positif dans les années à venir “.

Europe Créative est le programme-cadre de la Commission Européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l’audiovisuel. La Tunisie est le seul pays arabe, africain et sud-méditerranéen à faire partie d’Europe Créative, un programme dédié à 41 pays dont 13 pays non membre de l’UE.

Douze projets réalisés dans le cadre d’Europe Créative Tunisie, ont bénéficié de financements de l’ordre de 2 millions de dinars pour la période de 2018 à 2020. Ces projets appartiennent au sous-programme ” culture ” et au programme ” média ” qui sont les principaux sous-programmes d’Europe créative Tunisie.